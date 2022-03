L’abbiamo conosciuta al GF Vip 14 ed è uscita vincitrice di quella edizione, ricordate Federica Lepanto? La sua vita oggi è così

Sono trascorse ormai diverse edizioni e sono passati diversi anni, ben 8, da quando è andata in onda l’edizione del GF 14 nel 2015. Vincitrice in quell’anno è stata lei, Federica Lepanto.

Laureata in Scienze Infermieristiche, Federica Lepanto lavorava come ragazza immagine. La giovane salernitana era entrata come concorrente all’interno della casa più spiata d’Italia ed è finita immediatamente sotto le luci dei riflettori per il flirt con Alessandro Calabrese, altro concorrente di quella edizione. L’arrivo dell’ex storica del concorrente, porta però scompiglio e la ‘relazione’ tra i due diventa tormentata, tanto da chiudersi bruscamente. Federica però era un personaggio ben visto e ben voluto dal pubblico che la votava da casa per portarla alla finale. E come ben sappiamo, vincitrice di quella edizione è proprio Federica Lepanto. Da quel lontano 2015 sono passati ben 7 anni, come è cambiata la vita di Federica Lepanto nel corso di questi lunghi anni? Oggi si può dire che Federica sia davvero felice.

Ha vinto il GF VIP 14, com’è oggi la vita di Federica Lepanto

La vittoria del GF 14 dà a Federica Lepanto una certa notorietà, tanto da diventare in poco tempo una seguitissima influencer. Sui social è infatti molto seguita. Nel 2019 l’abbiamo ritrovata poi come tentatrice nel seguitissimo programma in onda su Canale 5, Temptation Island. Qualcosa poi però nella sua vita cambia radicalmente. Federica Lepanto conosce il vero amore!

Dopo le sue esperienze sul piccolo schermo, Federica Lepanto torna nel suo luogo natio, ad Agropoli e qui oltre a lavorare come influencer lavora anche come infermiera. Ma è proprio con il suo ritorno nella città natale che la vincitrice del gf vip incontra l’amore. E’ con Cristian Picilli che la Lepanto mette infatti su famiglia.

I due si conoscevano da tanto tempo. Lui è un farmacista ed a poco a poco si sono innamorati. Nel 2021 i due sono diventati genitori del piccolo Leonardo. Convoleranno a nozze? Il Matrimonio era nei progetti della coppia. L’arrivo del piccolo Leonardo li ha però portati a prendere la decisione di accantonare l’idea almeno per ora. Non è escluso quindi che i due diranno l’uno all’altra il fatidico Sì, lo voglio!