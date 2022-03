Isola dei Famosi 2022, chi è Carmen Di Pietro: vero nome, la relazione con Maradona e perché non si è risposata

Nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi ci sarà anche Carmen Di Pietro: scopriamo le curiosità più interessanti sulla nota showgirl!

Sono stati finalmente rivelati i nomi di tutti i concorrenti ufficiali della nuova edizione de L’Isola dei Famosi che inizierà tra una settimana esatta. A partire da lunedì 21 marzo, potremo finalmente gustarci le avventure dei naufraghi in Honduras e quest’anno le novità non mancheranno.

Un cast che si preannuncia davvero interessante e che ci riserverà moltissimi colpi di scena. Con la conduzione di Ilary Blasi, riconfermata dopo il successo dell’anno scorso, il percorso dei concorrenti sarà imperdibile!

Tra i più simpatici ci sarà di sicuro lei, Carmen Di Pietro, che torna sull’Isola dopo ben 18 anni. Partecipò infatti alla seconda edizione dello storico reality: era il 2004, al timone c’era Simona Ventura e il programma andava in onda su Rai 2.

Ora, la bellissima 56enne è pronta a riprovarci, ma stavolta in coppia con suo figlio Alessandro. Come è noto ormai da tempo, questa edizione vedrà i concorrenti divisi in due gruppi: i single e le coppie. Queste ultime saranno formate da marito/moglie, fratello/sorella, genitore/figlio. Sebbene Carmen sia famosa da anni, sapete proprio tutto su di lei?

Carmen Di Pietro, chi è la naufraga ex moglie di Sandro Paternostro

Nata a Potenza il 24 maggio del 1965 col nome di Carmela Tonto, suo padre era un ferroviere. La Di Pietro aveva tre fratelli: due maschi, Vito e Giuseppe, e una femmina, Maria, morta purtroppo ad appena tre anni.

Traferitasi con la famiglia prima a Bologna e poi a Salerno per il lavoro del padre, dopo essersi diplomata al liceo, inizia a lavorare come modella in tutta Europa e a fare provini per la tv dove approda negli anni ’90.

Le sue nozze nel ’98 con Sandro Paternostro, all’epoca corrispondente Rai da Londra, fecero molto discutere per via della notevole differenza d’età tra loro: lui aveva 76 anni, lei 33. Dopo la morte di suo marito avvenuta nel 2000, la Carmen non ha mai voluto risposarsi per non rinunciare alla pensione di reversibilità.

Qualche tempo ha intrapreso una relazione con Giuseppe Iannoni con cui ha avuto i suoi due figli, Alessandro e Carmelina. La Di Pietro e Iannoni si sono poi separati nel 2016. Nel suo passato sentimentale troviamo addirittura una relazione con Diego Armando Maradona: “Una sera in cui ero andata a trovarlo a Napoli, stavo facendo il bagno in un hotel vicino alla stazione. Lui è arrivato in anticipo, io ero ancora nella vasca. Così ho indossato un accappatoio e sono andata alla porta. Gli ho aperto che ero ancora tutta bagnata. ‘Posso continuare a lavarti io?’, mi ha detto. Così siamo tornati nella vasca”, aveva raccontato a Spy.

La personalità della bellissima Carmen aggiungerà sicuramente tanto pepe all’edizione de L’Isola dei Famosi che sta per iniziare, siete d’accordo?