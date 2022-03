La dottoressa Pimple Popper, Joe: gesto clamoroso, nessuno l’avrebbe mai fatto

La dottoressa Pimple Popper, Joe racconta il gesto clamoroso: nessuno avrebbe mai fatto una cosa del genere, davvero incredibile.

Dopo l’incredibile storia di Aziza e Lauren e il caso ‘raro’ di Patrick, vi è stato un altro paziente ad essere entrato nello studio della dottoressa Pimple Popper: il mitico Joe.

Dotato di una simpatia fuori dal normale, Joe non ha battuto ciglio nel raccontare cosa l’ha spinto a recarsi presso lo studio della dottoressa Sandra Lee, ma soprattutto per quale motivo ha scelto di chiedere aiuto a lei. Alle telecamere del programma, l’uomo ha raccontato di avere sulla fronte, proprio al centro tra i due occhi, una protuberanza abbastanza grossa di cui si vergognava parecchio. Il tutto è successo circa 15 mesi dalla sua partecipazione al programma, eppure Joe non riusciva più a vivere col “terzo occhio”. Fin qui è tutto normale, oseremmo dire, se non fosse per il fatto che – come raccontato – la moglie ha compiuto un vero e proprio gesto choc. Ecco di che cosa parliamo.

La dottoressa Pimple Popper, la storia di Joe: un gesto davvero clamoroso, cos’è successo

In preda alla disperazione, si sa, si possono compiere dei gesti davvero clamorosi. Ne abbiamo avuto la prova con Nick, ma ne abbiamo avuto la conferma anche con Joe. Alla dottoressa Pimple Popper, infatti, l’uomo ha raccontato dell’azione clamorosa che sua moglie ha compiuto verso la protuberanza posizionata al centro della sua fronte. Ha preso, infatti, una siringa ed ha tentato di estrarne il liquido per rimpicciolirla. Ovviamente, il risultato non è stato affatto soddisfacente: dal drenaggio non è uscito praticamente nulla.

Per fare in modo che la fronte di Joe ritornasse piatta come prima, era necessario un intervento di rimozione, che la dottoressa Lee ha prontamente pensato di fare. Quella protuberanza, infatti, era una semplicissima cisti. E, come raccontato anche in diversi nostri articoli, era davvero semplicissimo da asportare.

In men che non si dica, infatti, la dottoressa ha rimosso la cisti dalla fronte di Joe. E qualche settimana dopo l’intervento, la sua fronte è ritornata come quella di una volta.