Ludovica Valli è pazza d’amore per il suo Gianmaria, nonché padre di sua figlia Anastasia: sapete che lavoro fa? Cosa sappiamo su di lui.

In molti la ricorderanno e, senza alcun dubbio, ancora in molti apprezzeranno la sua semplicità. Stiamo parlando di Ludovica Valli, sorella minore di Beatrice ed ex tronista di Uomini e Donne.

All’epoca della sua partecipazione a Uomini e Donne, si può dire che Ludovica Valli fosse solo una ragazzina. Aveva soltanto 19 anni a quei tempi, eppure la sorella di Beatrice era riuscita ad impressionare tutti per il suo carattere e per la sua determinazione. Come dimenticare, ad esempio, quando notò Fabio Ferrara durante il trono di Silvia Raffaele, si rese conto di provare un interesse per lui, lo fece giungere in trasmissione per lei ed, addirittura, lo scelse anche. Insomma, altri tempi! Ad oggi, le strade di Fabio e Ludovica si sono definitivamente interrotta. Lui ha un nuovo lavoro. E lei ha ritrovato l’amore fuori dal contesto televisivo e poco più di un anno fa è diventata mamma della piccola Anastasia. L’uomo che ha conquistato il cuore della giovane Valli si chiama Gianmaria Di Gregorio, ma sapete che lavoro fa?

Ludovica Valli innamorata di Gianmaria Di Gregorio: sapete che lavoro fa?

Dopo aver preso parte a Uomini e Donne e Temptation Island, insieme alla sua scelta del dating show, Ludovica Valli ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: trovare l’amore con la “a” maiuscola e diventare mamma. Da diversi anni, infatti, l’ex tronista è follemente innamorata del suo Gianmaria. Ed entrambi, insieme alla loro piccola Anastasia, formano una famiglia davvero perfetta.

A questo punto, la domanda è d’obbligo: cosa sappiamo su colui che ha fatto battere il cuore della giovanissima Ludovica Valli? Forse non tutti lo sanno, ma sembrerebbe che i due si siano conosciuti sulle isole Baleari grazie ad alcuni amici in comune. Era esattamente il 2019 e Ludovica e Gianmaria, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Attualmente, come raccontato dalla diretta interessata sulle pagine del settimanale “Di Più”, sembrerebbe che la coppia viva a Milano a casa di lei, poiché lui fa la spola tra Italia e Spagna, dove ad Ibiza “gestisce ed affitta una serie di appartamenti”. Sul web, infatti, si legge che il bel Di Gregorio sia il general manager di un’azienda di tour operator che offre pacchetti a chi decide di trascorrere le proprie vacanze in terra spagnola.

Non c’è che dire: sono davvero bellissimi!