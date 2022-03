Stasera andrà in onda la puntata finale del GF Vip, ma sapete a quanto ammonta il suo montepremi? La cifra è a 5 zero: da non credere!

È stata l’edizione del GF Vip più lunga di sempre, ma stasera andrà in onda la sua ultima puntata. Proprio oggi, Lunedì 14 Marzo, verrà eletto il vincitore di questa sesta edizione del reality. Secondo voi, chi vincerà? Gli scommettitori hanno la situazione abbastanza chiara ed anche il pubblico social, ma chi trionferà alla fine dei conti?

A distanza di ben sei lunghi ed intensi mesi, Alfonso Signorini e le sue due opinioniste sono pronti a salutare il numerosissimo pubblico che in queste settimane hanno seguito il programma, facendo registrare dei picchi di share davvero impressionanti. C’è da ammettere che, mai come quest’anno, è accaduto davvero di tutto. A partire dal ‘triangolo amoroso’ che ha visto coinvolti Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran e che ha tenuto banco per diverse settimane fino alla nascita di nuovi amori, il GF Vip di quest’anno ha regalato delle emozioni davvero incredibili. Come ogni gioco che si rispetti, anche questo prevede una finale e un vincitore. A tal proposito, vi siete mai chiesti a quanto ammonti il montepremi? Vi sveleremo tutto. Badate bene, però: si tratta di una cifra a 5 zero.

A quanto ammonta il montepremi del GF Vip? Non tutti lo sanno

Oltre a chiedersi chi sarà il vincitore di questa sesta edizione del GF Vip, siamo certi che il suo affezionatissimo pubblico si sta ponendo anche un’altra domanda: a quanto ammonta il montepremi che si aggiudicherà il suo trionfatore o la sua trionfatrice?

Come ogni fine gioco che si rispetti, anche il GF Vip prevede un montepremi in palio. Ebbene. A quanto ammonta? Forse non tutti lo sanno, ma la cifra prevista da vincere è composta da ben 5 zero. Stiamo parlando di ben 100 mila euro. Badate bene, però: da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il vincitore o la vincitrice di questo bel gruzzoletto non si accaparri la cifra per intero, ma che la sua metà la devolverà in beneficenza, mentre la parte restante potrà fare quello che vuole.

Vedendo i finalisti di questa edizione, avete già in mente il nome del suo vincitore?