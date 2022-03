Non tutti l’hanno notato, Delia Duran ha un tatuaggio dedicato ad Alex Belli

Delia Duran ha un tatuaggio molto particolare dedicato ad Alex Belli: ci avete mai fatto caso?

Questa sera ci sarà la finale del Grande Fratello Vip. C’è grande attesa. Fra poche ore quindi scopriremo chi vincerà la sesta edizione. Tra i finalisti c’è anche Delia Duran, la compagna di Alex Belli.

Anzi, è stata lei la prima finalista scelta dal pubblico. E’ entrata nella casa più spiata d’Italia dopo la squalifica dell’attore. Da settembre fino al suo ingresso a gennaio l’abbiamo vista più volte al GF Vip proprio per parlare con Alex visto il suo avvicinamento a Soleil Sorge. Tra tira e molla, anelli lasciati, tweet e lettere, alla fine sembrerebbe che la quiete sia tornata. Delia nelle ultime puntate ha confessato che una volta fuori è certa di poter tornare con l’uomo. La concorrente ha anche fatto in passato un tatuaggio dedicato proprio al suo compagno: per caso l’avete notato?

Il tatuaggio di Delia Duran dedicato ad Alex Belli: l’avete notato?

Delia Duran è un attuale finalista del GF Vip. Questa sera scopriremo chi tra i concorrenti sarà il vincitore della sesta edizione. Delia è entrata a gennaio, dopo la squalifica di Alex Belli. Ma come abbiamo detto l’abbiamo vista molte volte arrivare nel reality per avere un confronto con lui a causa dell’avvicinamento con Soleil Sorge.

Questo ‘triangolo’, come è stato più volte definito dagli stessi protagonisti, ha fatto parlare tanto. Per mesi è stata la dinamica più importante del Grande Fratello Vip. Adesso che sta per concludersi questa esperienza, sembrerebbe che anche fra Delia e Alex sia tornato il sereno. La donna ha confessato qualche puntata fa di voler ritornare con lui una volta fuori. Anche se, nei giorni successivi si è mostrata nuovamente titubante. Quello che succederà fra i due lo scopriremo solo nei prossimi giorni. La modella non ha mai nascosto il grande amore che prova per Belli e anzi, come vi abbiamo accennato, in passato ha anche fatto un tatuaggio per lui: avete notato cosa gli ha dedicato?

Forse non tutti l’hanno notato ma Delia Duran ha le lettere di Alex Belli tatuate al polso, ma ha anche la sua dall’altra parte. Difficile notarle ma sicuramente i fan più attenti le avranno viste. A quanto pare, la donna ha voluto incidere sulla sua pelle le lettere del nome del suo compagno.