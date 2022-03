Serena è una delle ballerine di Amici 21: avete mai visto la sorella? Somiglianza incredibile; eccole insieme.

Ci siamo! Mancano pochissimi giorni all’inizio del serale di Amici 21. Come ogni anno, la fase finale del talent show di Canale 5 si svolgerà in prima serata, di sabato sera. La prima puntata del serale andrà in onda sabato 19 marzo 2022 e sarà una serata ricca di colpi di scena. Tra le concorrenti arrivate al serale c’è anche lei, Serena.

La ballerina è entrata nella scuola per volere di Raimondo Todaro e, anche al serale, sarà nel team dell’insegnante di ballo e Lorella Cuccarini per il canto. Un percorso di grande crescita, quello di Serena nella scuola più famosa della tv. Riuscirà a salire sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere! Nel frattempo, abbiamo spulciato il suo canale Instagram, dove la ballerina ha condiviso diversi scatti della sua famiglia. Avete mai visto la sorella Antonella? La somiglianza è notevole, date un’occhiata!

Amici 21, Serena Carella è al serale: avete mai visto la sorella della ballerina?

Per la prima volta in assoluto, lo scorso anno, a vincere Amici è stata una ballerina, Giulia Stabile. Ci sarà un bis con Serena Carella? La concorrente, sin dagli inizi, si è è fatta notare per il suo talento e la sua determinazione: il suo impegno cosante l’ha condotta sino in finale, supportata sempre dal suo maestro Raimondo Todaro. Non era dello stesso avviso la maestra Alessandra Celentano, che pur riconoscendo alcuni pregi a Serena, non l’ha mai ritenuta una ballerina perfetta per via della sua fisicità. Quel che è certo è che Serena è al serale e ce la metterà tutta per andare avanti il più possibile. Col supporto di amici, fan e parenti, pronti ad accompagnarla anche in quest’altra avventura. E a proposito di famiglia, avete mai visto la sorella della ballerina?

Su Instagram, Serena ha condiviso diversi scatti in compagnia della sua ‘sister’, di nome Antonella. Sono legatissime e, soprattutto, si somigliano tantissimo; date un’occhiata:

Eh si, stesso sguardo e stesso meraviglioso sorriso per le due sorelle, più belle che mai. Non vediamo l’ora di vedere Serena ballare su uno dei palcoscenici più prestigiosi della nostra tv. E voi, per chi farete il tifo nella fase finale di Amici 21?