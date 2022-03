Uomini e Donne, “Hai fatto una figuraccia”: Maria De Filippi non si trattiene e ‘rimprovera’ Tina Cipollari

È successo di tutto durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 14 marzo: non è sfuggito il commento di Maria su Tina Cipollari.

Ad animare gran parte delle puntate di Uomini e Donne è quasi sempre Tina Cipollari, famosa per ‘non andare tanto per il sottile’ quando c’è da fare una critica ai protagonisti dei troni Classico ed Over. Anche quest’oggi la bionda opinionista ha dato il meglio di sé contro una dama del parterre, ma stavolta Maria De Filippi ha criticato il suo comportamento.

La puntata ha visto presentarsi in studio Bruno, una vecchia conoscenza del programma. L’uomo, infatti, ha già partecipato otto anni fa e adesso è tornato per conoscere Lucia e Pinuccia.

In tutto questo tempo, purtroppo, l’uomo ha subito la gravissima perdita di sua figlia. Ora vorrebbe ritrovare l’amore, ma le due dame si sono rifiutate di iniziare a frequentarlo: Lucia ha detto che preferisce un uomo che sappia ballare, Pinuccia ha confessato di essere innamorata di un altro, presumibilmente di Alessandro.

Questo rifiuto da parte delle due signore ha fatto imbestialire Tina Cipollari, vediamo cos’è successo.

Uomini e Donne, caos in studio: il commento di Maria su Tina Cipollari non passa inosservato

L’opinionista ha cominciato a prendere in giro Lucia per la sua voce ed ha chiesto uno specchio per far specchiare le due dame: “Guarda hai una voce sensualissima! Siete proprio belle! Le nuove gemelle Kessler, bellissime! Avete proprio una grande esperienza”.

Maria ha cercato invano di fermare l’ira di Tina: “Questo è accanimento!”, ha detto la conduttrice. La signora Lucia ha però raccontato la sua difficile vita e tutto lo studio è rimasto di sasso. Ha rivelato di essere l’ultima di 26 figli: alcuni fratelli non li ha neanche conosciuti perché “sono morti in tempi di guerra”. Quando lei è nata loro già non c’erano più. La 72enne ha inoltre raccontato di essere stata mandata dalla madre in un collegio a soli 3 anni e di avervi trascorso dieci anni.

Ascoltando il toccante racconto della donna, Maria De Filippi non si è trattenuta ed ha commentato rivolgendosi alla Cipollari: “Hai fatto una bella figuraccia, lasciala in pace”.

Secondo voi Tina ha esagerato?