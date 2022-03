Uomini e Donne, “Sto per realizzare un sogno”: i fan della coppia sognano

Uomini e Donne, bellissima notizia: “Sto per realizzare un sogno”, i fan della coppia sono elettrizzati! Di cosa si tratta

Uomini e Donne, il dating show più seguito di sempre incalza più che mai con novità e colpi di scena che tengono i telespettatori incollati allo schermo. Sono tanti gli amori nati sotto i riflettori di Uomini e Donne, alcuni di questi ci hanno davvero fatto sognare.

Nel corso dell’edizione 2021/2022, abbiamo assistito alla scelta della tronista Andrea Nicole Conte che ha scelto il corteggiatore Ciprian Aftim. Dopo la scelta avvenuta davanti le telecamere del dating show, i due hanno cominciato a viversi al di fuori del programma, provando a vivere uno la quotidianità dell’altro. Ad oggi, vivono una love story davvero romantica, Andrea Nicole si dice pienamente soddisfatta perché vive un amore davvero profondo. Tra i due è scattata la scintilla, ed oggi non possono fare a meno l’uno dell’altra, e così arriva la notizia che i fan dell’amatissima coppia stavano aspettando. Da Uomini e Donne sono usciti mano nella mano, ed oggi la coppia realizza un grande sogno! Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, i fan non stanno più nella pelle: la coppia realizza il sogno tanto atteso

Lai vive a Milano, lui a Roma. La loro storia procede a gonfie vele. Andrea Nicole reputa questo l’amore vero, quello che fino ad ora non aveva mai provato. Fra loro c’è molta complicità ed i due vorrebbero tanto viversi quotidianamente. La coppia uscita da Uomini e Donne, starebbe quindi pensando di procedere con un altro passo e far maturare ancora un po’ di più la loro relazione.

Andra Nicole e Ciprian starebbero infatti pensando di prendere casa insieme ed andare a convivere. “Dopo aver desiderato per tanto tempo l’amore, quello vero, ora non vedo l’ora di viverlo pienamente. Visto che io abito a Milano e Ciprian a Roma, per noi è difficile viverci nella quotidianità, e dunque sogniamo una casa tutta nostra per una vita insieme” – fa sapere Andrea Nicole. E chissà che dalla convivenza non si scelga poi di fare un altro passo avanti, verso il fatidico Sì, lo voglio. Sono diverse le coppie che nate sotto i riflettori del noto programma, sono poi convolati a nozze. Ma dove andranno a vivere Andrea Nicole e Ciprian?

“Dove? A Roma, io al momento non ho un lavoro fisso, mentre Ciprian è personal trainer e fisioterapista e per lui sarebbe più difficile spostarsi. Abbiamo già visto una casetta perfetta per noi. Ci dobbiamo solo organizzare per il trasloco“. Emozione alle stelle quindi per la bellissima coppia che nonostante le malelingue, vive a pieno questo sentimento sbocciato davanti le telecamere e diventato qualcosa di più al di fuori. I fan saranno al settimo cielo!