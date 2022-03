Il GF Vip è giunto al termine dopo ben 6 mesi dal suo inizio, ma sapete quali sono stati i momenti imperdibili di questa edizione? Impossibile dimenticarli.

Era esattamente il 13 Settembre scorso quando Alfonso Signorini, per la sua terza consecutiva, si metteva al timone della sesta edizione del GF Vip. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 6 mesi, ma si può dire che nel frattempo è accaduto davvero di tutto nella casa di Cinecittà!

Quante emozioni che abbiamo vissuto nel corso di questa sesta edizione del GF Vip, ma soprattutto quanti concorrenti abbiamo conosciuto! Ciascuno di loro ha saputo intrattenere il pubblico italiano. E ciascuno di loro ha conquistato il centro della scena. Come ogni gioco che si rispetti, però, solo uno di loro ha vinto. Ed ha avuto la possibilità di accaparrarsi il montepremi finale. Vi sareste mai immaginati che avrebbe vinto lei? Noi assolutamente si! Sin dal suo primo ingresso, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere una trionfatrice d.o.c. A distanza di qualche ora dalla puntata finale del GF Vip, noi vogliamo tirare un po’ le somme di questa edizione. E ripercorrere insieme a voi i momenti imperdibili.

I momenti imperdibili di questa edizione del GF Vip

Di cose ne sono accadute nel corso di questa sesta edizione del GF Vip, ma noi vogliamo riproporvi quelle che difficilmente potranno essere dimenticate. Stiamo parlando di momenti davvero imperdibili e che, senza alcun dubbio, hanno lasciato tutti senza parole.

Manuel Bortuzzo in piedi: è stata proprio una delle più grandi emozioni che il GF Vip ci ha regalato quest’anno. Il giovane ha ‘abbandonato’, seppure per qualche istante, la sua sedia a rotelle. Ed, in compagnia di Alex Belli ed Aldo Montano, si è alzato. Un momento decisamente da brividi, ma che ha sottolineato la forza d’animo e di volontà di questo giovanissimo ragazzo, a cui troppo presto hanno spezzato tutti i sogni;

Di scontri ce ne sono stati in casa, ma come questo tra Alex Belli ed Aldo Montano mai! La miccia? Una provocazione a cui si era lasciato andare l’ex attore di Centovetrine in un confessionale. Degli attimi di vera e propria tensione, vi assicuriamo. Anche perché un Aldo così furioso non si era mai visto prima;

La proposta di matrimonio in diretta: se questo non è amore, cos’è? Innamoratissima del suo Alessandro, Francesca Cipriani ha ricevuto la fatidica proposta in diretta televisiva. Quante emozioni in studio, da non credere!;

Mai come quest’anno, si sono create tantissime coppie! A partire da Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi fino a Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, sembrava proprio che l’amore fosse nell’aria. Tra quelli più genuini, puri e da invidiare, però, c’è stato quello tra Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. La dichiarazione d’amore fatta in diretta televisiva ha sciolto il cuore di tutti. Ed anche il nostro!;

La ‘strigliata’ di Alfonso Signorini ai vipponi! Quella di non prendere in considerazione il politicamente corretto sarà stata una scelta giusta? Chi lo sa! Una cosa è certa: dopo tanti richiami, Alfonso Signorini non ne ha potuto più. E, in diretta televisiva, ha espresso completamente il suo dissenso per alcuni atteggiamenti letteralmente scorretti;

Alfonso Signorini on fire! Non l’aveva mai fatto prima e quando l’ha fatto, ha spiazzato tutti: ha cacciato dallo studio Alex Belli! Stanco del continuo ‘dire e non dire’ dell’attore, il conduttore ha pensato bene di allontanarlo dagli studi.

Ricordavate questi momenti? Sia chiaro: questi ne sono soltanto alcuni, ma in questi sei mesi è accaduto davvero di tutto.