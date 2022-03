Alessandro Preziosi ha conseguito la laurea molti anni fa: sapete in che cosa?

Alessandro Preziosi è un attore oggi amatissimo: molti anni fa ha conseguito la laurea, sapete in che cosa?

Classe 1973, Alessandro Preziosi è uno degli attori più amati e apprezzati del panorama cinematografico. L’esordio in televisione dovrebbe risalire al 1996 quando partecipa a 23 anni al programma Beato tra le donne, condotto da Paolo Bonolis.

Dopo aver frequentato l’Accademia dei Filodrammatici a Milano inizia la carriera in televisione come attore. Entra nel cast della soap opera di Canale 5 Vivere e nella miniserie tv Una donna per amico 2, e continua a cimentarsi nel teatro. Raggiunge l’apice del successo con Elisa di Rivombrosa, serie televisiva di Cinzia TH Torrini, trasmessa tra dicembre 2003 e febbraio 2004 su Canale 5. Nella fiction interpreta il ruolo del conte Fabrizio Ristori. Con questo personaggio vince il Telegatto come personaggio maschile dell’anno. Nel 2021 Preziosi è stato tra i protagonisti del film distribuito su Netflix, Mio fratello, Mia sorella. Non tutti sanno, forse, che l’attore prima di intraprendere questa carriera si è ampiamente dedicato allo studio, conseguendo la laurea nel 1998: sapete in che cosa?

Qual è la laurea di Alessandro Preziosi: non tutti conoscono il suo percorso di studio

L’abbiamo amato nel ruolo del conte Fabrizio Ristori nella fiction di successo Elisa di Rivombrosa. E’ stato il protagonista della prima stagione affiancando l’attrice Vittoria Puccini. La sua uscita di scena avvenuta con la morte del personaggio spiazzò allora i telespettatori.

Nella seconda stagione infatti fu presente solo nelle prime due puntate, avendo scelto di dedicarsi nuovamente al teatro. In questi anni abbiamo visto l’attore in tantissimi film. Ha recitato al cinema e in televisione e ha ricevuto nel corso della sua carriera tanti premi e riconoscimenti. Forse non tutti lo sanno, ma Preziosi prima ancora di intraprendere la strada della recitazione e di entrare nel mondo dello spettacolo, si è dedicato ad un importante percorso di studi. Dopo il diploma nel 1998 ha conseguito la laurea: sapete in che cosa?

Alessandro Preziosi si è diplomato presso il Liceo classico Umberto I di Napoli. Ha poi conseguito la laurea in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. A quanto pare, in seguito, ha lavorato come assistente di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Salerno.