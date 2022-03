La puntata di Stasera tutto è possibile di Martedì 15 Marzo sarà totalmente imperdibile, le anticipazioni: graditissimi ritorni!

Tutto pronto per la puntata di Stasera tutto è possibile del 15 Marzo! Per la quinta settimana consecutiva, il bel De Martino intratterrà il pubblico italiano con un nuovo e travolgente appuntamento col famoso programma di Rai Due.

Non siamo qui a discutere sulle “sorti” lavorative di Stefano De Martino. Seppure il suo Stasera tutto è possibile continui a riscuotere un successo impressionante, sembrerebbe che il conduttore napoletano sia pronto a cambiare un po’ di aria. Certo, non ne abbiamo ancora la conferma, ma sembrerebbe che abbia detto “no” anche ad una nuova conduzione di Made in Sud pur di ritornare a ripetere l’esperienza di cui già è stato protagonista. Incredibile, non c’è che dire! Quello che, però, adesso in tantissimi vogliono sapere sono le anticipazioni della puntata del 15 Marzo di Stasera tutto è possibile. Ebbene. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che – oltre agli ospiti fissi – ci saranno tantissimi volti nuovi, ma anche graditissimi ritorni. Insomma, ci sarà da divertirsi!

Stasera tutto è possibile, anticipazioni della puntata del 15 Marzo: che divertimento!

Siete pronti a divertirsi anche stasera? A partire dalle ore 21:30 circa, su Rai Due inizierà una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. Le anticipazioni trapelate dal web ci dicono che accadrà davvero di tutto. Non soltanto perché i giochi del 15 Marzo saranno davvero divertenti – a partire dalla “famosa” Stanza inclinata fino al classico “Serenata step”, “Dance Battle” e molti altri ancora – ma anche perché gli ospiti scelti sono fenomenali. Scopriamo qualche cosa in più.

La puntata di Stasera tutto è possibile del 15 Marzo sarà intitolata “Crime”. E dalle anticipazioni abbiamo appreso che i concorrenti del gioco saranno davvero numerosi. Non soltanto, infatti, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni continueranno a farci ridere e Vincenzo De Lucia a farci meravigliare con le sue imitazioni – stasera è prevista quella di Franca Leosini – ma anche tutti gli altri ospiti non deluderanno le aspettative del pubblico di Step. Stiamo parlando, infatti, di: Sergio Friscia, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, Nunzia De Girolamo, Carolina Rey e Andrea Paris. Come potete vedere, quindi, non solo vi sono volti nuovi, ma anche volti già “rodati” dal pubblico di Rai Due.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera per farci due risate, voi?