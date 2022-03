Studio Battaglia è la nuova serie tv di Rai Uno: scopriamo insieme le anticipazioni della prima puntata e come vedere le repliche.

Dopo il finale choc de L’amica geniale e l’inizio di Vostro Onore, è in arrivo una nuova serie tv su Rai Uno. Stiamo parlando proprio di ‘Studio Battaglia’. A partire da questa sera, Martedì 15 Marzo, inizierà questo nuovo e travolgente viaggio, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più.

Se avete preso impegni per questa sera, disditeli! Intorno le 21:30 di questa sera, subito dopo la classica puntata de I Soliti Ignoti, su Rai Uno inizia un’imperdibile serie tv. Adattamento della serie inglese ‘The split’, Studio Battaglia racconta le avventure di 4 avvocatesse divorziste che dovranno fare i conti con il loro passato. Scopriamo insieme qualche cosa in più, ma soprattutto le anticipazioni della sua prima puntata.

Studio Battaglia, le anticipazioni della prima puntata

Ambientata a Milano, Studio Battaglia è la nuova serie tv che appassionerà il pubblico italiano per circa quattro settimane. Costituita da otto episodi, la mini serie andrà in onda a partire da questa sera 15 Marzo e – salvo cambi di programmazione improvvisi – fino al 5 Aprile. Le sue repliche, infine, sono possibili su Rai Play gratuitamente. Di che cosa parla? Le principali protagoniste sono 4 splendide donne, di cui 3 svolgono il mestiere di avvocato ed una, invece, è una giovanissima tata. Bando alle ciance: ecco le anticipazioni della prima puntata.

La serie tv inizia con Anna, interpretata dalla splendida Barbara Bobulova, che decide di abbandonare lo studio d’avvocato di sua mamma Marina, di cui i panni sono vestiti da Lunetta Savino, per intraprendere una carriera “da sola”. Inizia così a lavorare presso lo studio d’avvocati ‘rivale’, dove incontra Massimo, interpretato da Giorgio Marchesi, sua vecchia conoscenza ai tempi dell’università. Quello che sembrava essere un rapporto di lavoro, molto presto si rivela ben altro: Anna riconosce il fascino del suo collega ed arriva addirittura a mettere in discussione il suo matrimonio con Giorgio, interpretato da Thomas Trabacchi. Nel frattempo, però, l’avvocato ha a che fare col suo primo caso: un giovanissimo imprenditore vuole a tutti i costi separarsi da sua moglie. Così quest’ultima chiederà aiuto proprio ad Anna per far prevalere i suoi diritti. A differenza di suo marito, che sceglierà di farsi aiutare da Marina. Fate molta attenzione, però: l’equilibrio familiare molto presto si interromperà. Anna, prima di andare a lavoro, farà un incontro “choc”: incontrerà suo padre, interpretato da Massimo Ghini, che 25 anni prima le aveva abbandonate. Il ritorno manderà in confusione tutti, tranne Viola, la figlia più piccola e giovanissima tata. Cosa accadrà? Staremo a vedere!

Reputiamo questa prima puntata imperdibile, voi?