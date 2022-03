Quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Studio Battaglia? Bruttissimo colpo da mandare giù per Carla: spunta un’amara verità.

Sapevamo perfettamente che questo Martedì sera sarebbe stato diverso dal solito e, in effetti, è stato proprio così. Oltre ad una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, che ha visto alternarsi degli ospiti incredibili, su Rai Uno è iniziata una nuova fiction. Stiamo parlando proprio di Studio Battaglia!

Se tra sei giorni ci aspetta un finale di stagione choc di Vostro Onore, tra esattamente una settimana ci attende una seconda puntata di Studio Battaglia davvero imperdibile. La serie tv racconta le avventure di quattro donne, tre divorziste ed una giovanissima tata, che non solo avranno a che fare con i casi delle loro clienti, ma anche con i loro sogni, i loro problemi e dubbi. Insomma, una fiction davvero incredibile Siete curiosi, però, di sapere cosa accadrà nel corso della puntata di Martedì 22 Marzo? Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni seconda puntata Studio Battaglia: spunta un’amara verità

Se nel corso della prima puntata di Studio Battaglia, Anna ha avuto un vero e proprio incontro fuori al suo studio, nel corso della seconda puntata sia che lei che le sue due sorelle verranno a conoscenza di un’amara verità. Massimo, il padre che le ha abbandonate ben 25 anni fa, in realtà, non voleva affatto abbandonarle. Perché, quindi, ha deciso di lasciarle da sole? Staremo a vedere. Le anticipazioni, però, non sono affatto finite qui. Sul web, infatti, si legge che gli occhi saranno puntati su due donne: Carla e Viola! Ecco perché.

Nel corso della seconda puntata di Studio Battaglia, Carla scoprirà di aver vissuto per tanti anni nella menzogna. Cosa avrà mai combinato suo marito, che nel frattempo le ha chiesto il divorzio? Inoltre, Anna e Massimo saranno sempre più vicini. E quello che sembrava essere un semplice rapporto di lavoro, si evolverà in molto altro ancora. La giovane riuscirà a far fronte al suo istinto? Ovviamente, in tutti questi “intrighi” amorosi non possono mai mancare i casi a cui le tre donne divorziste dovranno far fronte. Parliamo, infatti, di una donna che decide di rivolgersi ad Anna per procedere all’impianto di alcuni embrioni che aveva congelato insieme a suo marito. Oppure, di un’altra donna che vorrà a tutti i costi vendicarsi di suo marito. Infine, massimo attenzione anche su Viola. La giovanissima è pronta a convolare a nozze, ma molto presto le cose non andranno affatto come lei vorrebbe.

Vi sta piacendo Studio Battaglia?