Beautiful Anticipazioni, chi è il padre del figlio che aspetta Steffy? La verità è sconvolgente; cosa accadrà nelle prossime puntate.

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte. Nelle puntate della soap attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma ben presto ci saranno colpi di scena ancora più sconvolgenti. Al centro della trama, da diverse settimane, c’è il tradimento di Steffy e Liam ai danni dei rispettivi partner Finn e Hope. I due si sono lasciati andare ad una notte di passione che, purtroppo per loro, ha lasciato il segno: la giovane Forrester è incinta!

Una gravidanza che costringe i due amanti a rivelare tutto sul tradimento, nonostante proprio Steffy avesse convinto Liam a tacere, per salvare le proprie relazioni. Il dubbio che attanaglia tutti, adesso, è il seguente: chi è il papà del bambino? Ebbene, emergerà una verità clamorosa, che sconvolgerà tutti! Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà siete nel posto giusto.

Beautiful Anticipazioni, Steffy aspetta un figlio: chi è il padre? Emergerà una verità sconvolgente

Finn o Liam, chi è il papà del bambino che Steffy Forrester porta in grembo? Come tutti sappiamo, i due ex Liam e Steffy hanno passato una notte di passione insieme, dopo il fraintendimento del bacio di Thomas al manichino di Hope. Una ‘scappatella’ che però non può essere nascosta: la figlia di Ridge Forrester è incinta. E, per scoprire chi è il papà del bambino, servirà un test. Quale sarà il risultato del test?

Ci sarà un colpo di scena clamoroso: il test, infatti, comunicherà il padre del bambino è Liam! Una verità sconvolgente, che getterà tutti nel caos, ma ci sarà un nuovo colpo di scena: si scoprirà, infatti, che il test è stato manomesso e che quello non è il risultato reale, essendo Finn il vero padre del piccolo. Chi è stato a falsificare tutto? Opera di Vinny, amico ed ex coinquilino di Thomas, che proprio per favorire quest’ultimo ed aiutarlo a riconquistare Hope, ha fatto in modo di allontanare Hope e Liam.

Tutta la verità, però, verrà presto fuori e a gran sorpresa sarà proprio Thomas a rivelare tutto, facendo emergere la realtà sul test e sul risultato. Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate per tutti i dettagli!