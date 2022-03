In questo scatto è solamente un bambino, riuscite a riconoscerlo? Un piccolo indizio: ex ballerino e conduttore televisivo, di chi si tratta?

Il sorrisino di questo bambino presente in questo scatto somiglia molto a quello di un uomo oggi molto amato nel panorama televisivo italiano. Infondo, non sembra essere poi così tanto diverso. Quel bambino è oggi diventato un adulto, un papà ed un amatissimo conduttore televisivo.

Il suo esordio davanti le telecamere è avvenuto a passi di danza. E’ stato infatti un allievo della fatidica scuola di Amici nel 2009. Da allora sono ormai trascorsi 13 anni e da quel momento la sua vita si può dire che sia completamente cambiata. La danza, poi quella storia d’amore che ha fatto scalpore finendo in tutti i titoli di Gossip e poi la nuova strada nel campo televisivo, quella della conduzione.

Classe ’89, ha oggi 32 anni quasi 33, è un ex ballerino, un conduttore televisivo ed un papà dolcissimo. Ultimamente forse proprio quella storia d’amore che nel 2009 fece parlare di lui, sebbene senza alcuna dichiarazione ufficiale, starebbe di nuovo facendo scalpore.. Avete capito di chi stiamo parlando?

Ex ballerino ed oggi amatissimo conduttore, il bambino nella foto oggi è famosissimo: riuscite a riconoscerlo?

Ebbene, quel sorrisino vispo e quegli occhioni grandi sono proprio caratteristiche che nel tempo sono rimaste immutate in lui. Ex ballerino ed oggi bravissimo conduttore, è proprio lui Stefano De Martino. Sicuramente da quello scatto in cui è solo un bambino è trascorso ormai molto tempo, oggi Stefano è un uomo ma quei dettagli sul suo viso non sono andati perduti.

Quella foto in cui è solo un bambino, è stata pubblicata sul suo profilo Instagram circa un anno fa in occasione della messa in onda della seconda edizione da lui condotta di Stasera Tutto è Possibile. Ad oggi, nel 2022, Stefano De Martino, conduce nuovamente il seguitissimo programma che ci regala risate a più non posso. Questa sera andrà infatti in onda una nuovissima puntata, vogliamo anticiparvi qualcosa, non vediamo l’ora di ridere a crepapelle!

Quel bambino dagli occhi dolci e vispi, è diventato oggi un uomo di successo che ‘venuto dal niente’ ha costruito la propria fama. Ad oggi, il conduttore ed ex ballerino napoletano, è pronto per una nuova avventura. Pronto a fare il grande ritorno in Mediaset. Lo vedremo infatti nelle vesti di giudice in occasione al Serale di Amici che si prepara a fare il suo esordio proprio questo sabato.