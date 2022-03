La conosciamo così, ma qual è il colore naturale dei capelli di Chiara Ferragni? Non ci crederete

Tutti conoscono i suoi bei capelli biondi e scoprire il colore naturale della chioma di Chiara Ferragni sorprenderà molti: tenetevi forte!

I suoi look non passano mai inosservati e dettano legge in fatto di moda, ma Chiara Ferragni ama mostrarsi anche in versioni più naturali. Come quando, ad esempio, pubblica scatti che la ritraggono senza trucco. Anche dei suoi capelli ha regalato delle immagini inedite in cui la vediamo con il reale colore della sua chioma.

Fin dagli albori della sua sfolgorante carriera, l’influencer italiana più celebre al mondo ha stravolto spesso il suo hair style divertendosi a provare le tinte e le sfumature più diverse.

Prima del successo, nel 2013, appariva molto differente da come siamo abituati a vederla oggi come mostra questa foto su Instagram insieme alla sorella Valentina. Durante i primi anni del suo blog The Blonde Salad, ha poi iniziato a schiarire le sue ciocche, diventate col tempo il suo tratto distintivo.

Non tutti però immaginano quale sia il suo colore naturale, anche perché il biondo le sta così bene da non sembrare affatto frutto di un ritocco. A soddisfare la curiosità dei tanti follower ci ha pensato la stessa moglie di Fedez tramite una foto su Instagram: sarà sorprendente vederla in questa versione!

Chiara Ferragni, avete mai visto il suo colore naturale? Come sono i suoi capelli in realtà

In uno scatto del passato pubblicato circa un mese fa, l’imprenditrice cremonese si è mostrata con il suo rosso dai riflessi ramati ricevendo una miriade di like e commenti da parte delle migliaia e migliaia di seguaci.

Non si può fare a meno di notare quanto il suo colore naturale stia bene con quello dei suoi favolosi occhi chiari: un contrasto di un fascino davvero incredibile! Non sappiamo quanti anni avesse all’epoca, ma di certo Chiara era già meravigliosa.

Chissà che improvvisamente non lasci tutti a bocca aperta tornando al rosso ramato: non sarebbe la prima volta che la Ferragni stupisce, come quando sfoggiò sfumature rosa al suo addio al nubilato, ricordate?

Secondo voi quale colore le dona di più?