GF Vip, “Sei innamorata di Barù?”: la risposta di Jessica arriva dopo la vittoria del reality show.

Una vittoria schiacciante, quella di Jessica Selassiè al GF Vip. La più grande delle principesse di Etiopia ha battuto Davide Silvestri con oltre il 60% delle preferenze, nel televoto finale. Una gioia immensa per Jessica, che ha iniziato questo percorso leggermente nell’ombra, per poi fiorire, più bella e sicura che mai. Merito anche di Barù, come ha sottolineato lei stessa durante la diretta.

Il feeling speciale con il nipote di Costantino della Gherardesca ha permesso a Jessica di ritrovare la sua femminilità e di volersi bene di più. Ma, a proposito di Barù, cosa c’è davvero tra i due? Cosa prova Jessica? A chiederglielo, dopo la puntata, sono stati i giornalisti in studio. Ecco cosa ha risposto la Selassiè.

GF Vip, Jessica Selassié è innamorata di Barù? A rispondere è stata proprio lei dopo la vittoria

Quella tra Jessica Selassié e Barù è stata la ‘coppia-non coppia’ più amata del GF Vip 6 e, forse, di tutte le edizione. I due concorrenti hanno conquistato una vera e propria schiera di fan, che si fanno chiamare i ‘jerù’, unendo i nomi dei loro beniamini. E sono stati proprio loro a decretare la vittoria della principessa e a regalare il terzo posto a Barù. Ma cosa c’è davvero tra di loro? Jessica non ha mai nascosto i suoi sentimenti per lui, mentre Barù non si è mai esposto. Con tanti piccolo gesti, però, anche Barù ha dimostrato di essersi affezionato molto a Jessica, ammettendo a lei, in gran segreto, di volerla frequentare dopo il GF Vip. Ma Jessica si è innamorata dell’affascinante Barù?

A chiederglielo è stata una giornalista del TG 5, durante i festeggiamenti in studio dopo la vittoria. Il video è stato registrato in diretta da qualche ex concorrente del reality ed è diventato virale sui social. “Sei innamorata?”, è stata la domanda della giornalista, alla quale Jessica ha risposto così: “Innamorata non proprio, però diciamo che mi sono infatuata, sì!”

Insomma, parlare di amore è presto ma Jessica ribadisce i suoi sentimenti nei confronti di Barù. I due inizieranno una frequentazione fuori dal programma o non ci sarà il lieto fine atteso dai Jerù? Staremo a vedere!