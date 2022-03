Dopo tanti mesi, è stato svelato finalmente cosa c’è dentro la borsetta di Lulù: Alfonso Signorini lo ha mostrato in diretta ieri sera.

La sesta edizione del GF Vip si è conclusa ieri sera 14 marzo e a vincere è stata colei che tutti i pronostici degli scommettitori davano per favorita: Jessica Selassié. La maggiore delle sorelle blasonate ha sbaragliato i concorrenti trionfando prima al televoto contro Giucas Casella e in un ultimo contro Davide Silvestri, classificatosi secondo.

Nulla da fare invece per Lulù, eliminata a sorpresa da un televoto flash contro l’attore che ha voluto sfidarla per prima, coerentemente con il suo pensiero sull’avversaria. L’uscita dalla casa della Princess è stata ad ogni modo memorabile: ad attenderla fuori dalla porta rossa c’era il suo Manuel che le ha dedicato una splendida canzone di Ultimo suonando anche il piano.

Un momento emozionante che ha sicuramente arricchito questa finalissima. Arrivata in studio, la 23enne non ha dimenticato di portare con sé l’oggetto più iconico che ha accompagnato il suo lungo percorso nel reality. Stiamo parlando ovviamente della sua mitica borsetta!

Tutti si chiedevano cosa contenesse e ci ha pensato il conduttore in studio a rivelarlo.

GF Vip, Signorini non resiste alla curiosità e guarda cosa c’è dentro la borsetta di Lulù

Al momento di uscire, Lulù ha preso le poche cose rimaste ancora ed ha spiegato che il tenerissimo orsacchiotto gigante ricevuto in regalo da Bortuzzo lo aveva già spedito a casa.

Arrivata in studio dopo la fantastica sorpresa del fidanzato, la ragazza non ha nascosto di essersi meravigliata dell’eliminazione contro Davide, che lei ha sempre reputato non abbastanza ‘vero’ per vincere a differenza sua. “Onestamente non mi aspettavo di uscire contro Davide. Perché, come ho detto tante volte e lo ripeto, io sono sempre stata me stessa nel bene e nel male. Anche se a volte un po’ pazzerella, ma sono sempre stata io. Non mi sono mai nascosta. E quindi.. Non lo so. Ma sono molto contenta di essere arrivata qui e di aver trovato il mio amore”, ha detto Lulù ancora stordita dalla confusione dello studio.

I due si sono scontrati parecchie volte specialmente durante le ultime settimane mostrando le loro reciproche diversità. Alfonso Signorini ha quindi approfittato del momento per svelare uno dei quesiti più gettonati di questa edizione: “Finalmente posso guardare dentro la borsa di Lulù perché non vedevo l’ora… Qua cosa c’è? Ah, le sigarette. I trucchi… Porta microfono, spero. Non sarà un perizoma, spero? Ritagli di giornale, la lettera di Manu…“.

Un ‘dubbio’ che ha caratterizzato questi lunghi mesi e che ora finalmente è stato chiarito!