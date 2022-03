Ricordate il tormentone “dammi tre parole…”? La sua cantante oggi ha cambiato radicalmente vita: sapete che cosa fa dopo anni.

Che musica negli anni 2000! A partire dalle Lollipop, vincitrice di un famoso programma televisivo e voce di tantissimi singoli di successo, fino ai “famosi” Tokio Hotel, la generazione di quegli anni è letteralmente impazzata per questo tipo di musica.

“Dammi tre parole: sole, cuore e amore. Dammi un bacio che non fa parlare..”, ricordate le parole di questo tormentone degli anni 2000? Noi assolutamente si! Sembra proprio ieri quando la bella Valeria Rossi spopolava con questa canzone e si aggiudicava le vette delle classiche musicali. Che fine ha fatto oggi, però, la sua cantante? Il successo riscontrato con “Tre parole” è stato davvero spropositato, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi la sua interprete? Da quanto si apprende da una sua intervista a La Repubblica, sembrerebbe che la Rossi abbia completamente cambiato vita oggi. Sia chiaro: la sua passione per la musica non si è affatto affievolita, soltanto che sembra che abbia scelto di fare tutt’altro nella vita di tutti i giorni. Cosa? Scopriamolo insieme.

Ricordate il famoso tormentone degli anni 2000? Cosa fa oggi la cantante

Sia chiaro: Valeria Rossi non è affatto l’unica ad aver cambiato vita dopo il successo riscontrato con la sua prima canzone! Avete letto, infatti, del famosissimo cantante di Amici che ha scelto di perseguire un’altra strada e che, tra un po’, conseguirà la laurea in giurisprudenza? Davvero incredibile! Il percorso della cantante di “Tre parole” è molto simile! Da quanto si apprende da una sua intervista a La Repubblica, sembrerebbe che dopo il successo conseguito, la cantante abbia deciso di riprendere in mano i libri universitari e di fare tutt’altro nella vita.

È stata la voce del famoso tormentone degli anni 2000, ma oggi ha cambiato vita! Attualmente, infatti, Valeria Rossi lavora presso il comune di Monza. “Ho ripreso i libri della prima laurea, in diritto, ho fatto un concorso e sono stata assunta come ufficiale dello stato civile, redigo gli atti che afferiscono ai mutamenti di status delle persone”, ha spiegato a La repubblica.

Anche voi adoravate questa canzone?