Isola dei Famosi 2022, chi è Alessandro Iannoni: età, percorso di studi e la difficile decisione di sua madre Carmen Di Pietro

Parteciperà in coppia con sua madre Carmen Di Pietro alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi: ecco chi è Alessandro Iannoni.

Manca sempre meno alla prima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, lo storico reality giunto ormai alla sua sedicesima edizione. Lunedì 21 marzo inizierà una nuova avventura per i concorrenti che, tra sfide, giochi, privazioni, litigi, amicizie e fatiche ci terranno compagnia dall’Honduras per i prossimi mesi.

Tra le novità di quest’anno c’è la suddivisione dei naufraghi in due gruppi: quello delle coppie (formate da marito/moglie, fratello/sorella, genitore/figlio) e quello dei single. Ora che i canali ufficiali del programma hanno svelato i nomi di tutti i concorrenti, sappiamo che tra loro ci saranno anche la showgirl Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.

Se sua madre è da decenni un volto noto dello spettacolo, di lui non si moltissimo data la giovane età. Alessandro è nato dopo che Carmen è rimasta vedova del giornalista Sandro Paternostro, venuto a mancare nel 2000. I due si erano sposati nel ’98 tra mille polemiche scatenate dalla grande differenza d’età: lui aveva 76 anni e lei solo 33.

Il padre del giovane naufrago è Giuseppe Iannoni, compagno della showgirl fino al 2016. I due hanno avuto anche un’altra figlia di nome Carmelina. Appassionato di calcio e tifoso della Juventus, Alessandro si rivelerà un personaggio certamente interessante. In attesa di vederlo all’opera sull’Isola, vediamo quali altre informazioni abbiamo su di lui.

Alessandro Iannoni: curiosità sul concorrente de L’Isola dei Famosi 2022

In base a quanto si legge sul web, il ventenne avrebbe frequentato il liceo scientifico J.F. Kennedy di Roma. Nella sua bio su Instagram c’è scritto che studia Economia e Business all’Università Luiss.

A Pomeriggio Cinque, Carmen Di Pietro aveva confessato di aver mandato via di casa Alessandro appena ha compiuto 18 anni: “È colpa delle mamme italiane se in Italia ci sono troppi bamboccioni. A 18 anni li considerano troppo piccoli perché escono di casa. Facciamoli rimanere fino a 30 anni allora. Se a 18 anni si è piccoli, non si può nemmeno guidare. Sbatterò fuori di casa anche mia figlia Carmelina quando avrà 18 anni”.

“Vuole che viva da solo, ma non mi fa prendere la patente”, aveva poi dichiarato il ragazzo a Vieni da Me su Rai1. “Questo è diverso. Io sono una mamma un po’ ansiosa… Vedo tanti incidenti per strada e preferisco che lui si iscriva alla scuola guida a 21 anni perché in questo tempo il cervello di un ragazzo cresce”, spiegò la madre in quell’occasione.

Secondo voi questa coppia di naufraghi come affronterà l’avventura di Cayo Cochinos?