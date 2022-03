Nicolas Vaporidis sarà uno dei concorrenti de L’isola dei famosi 2022, ma scopriamo qualche cosa in più su di lui: cosa sappiamo sull’attore.

Anche voi stavate attendendo con ansia l’inizio della nuova edizione de L’isola dei famosi 2022, vero? Eccovi accontentati: la prima puntata andrà in onda Lunedì 21 Marzo. Avete letto proprio bene, si! A distanza di una settimana dalla finale del GF Vip, Ilary Blasi si metterà al timone della sedicesima edizione dell’adventure reality.

Manca davvero pochissimo all’inizio de L’Isola dei Famosi 2022! Al timone, come detto poco fa, vi sarà Ilary Blasi per la sua seconda consecutiva. Come inviato, invece, è stato confermato ancora una volta il simpaticissimo Alvin. Ed, infine, come opinionisti è stata scelta una coppia già “rodata” del lontano 2003: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Un cast pazzesco, non c’è che dire! A proposito, avete letto chi vi prenderà parte? TV Sorrisi e Canzoni ha svelato tutti i naufraghi che sbarcheranno in Honduras. E, mai come quest’anno, vi è il fior fiore dei nomi. Da Carmen Di Pietro a due membri dei Cugini di Campagna, i concorrenti sono davvero incredibili. Tra questi, vi è anche lui: Nicolas Vaporidis. Conosciamolo meglio.

Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi 2022: età, dov’è nato, genitori e carriera

Nicolas Vaporidis è pronto a diventare un naufrago de L’isola dei famosi 2022 a tutti gli effetti, ma prima di vederlo in questa nuova avventura, conosciamolo meglio.

Nato a Roma il 22 Dicembre del 1981 da papà greco e madre italiana, Nicolas consegue il diploma classico e – subito dopo – si iscrive alla facoltà di scienze della comunicazione presso l’università della capitale. A quanto pare, però, sembrerebbe che questi studi non verranno mai portarti a termine: molto presto, infatti, il buon Vaporidis deciderà di trasferirsi a Londra per iniziare a studiare recitazione. Nel frattempo, però, inizia a lavorare come cameriere. Ritorna in Italia dopo qualche tempo e – dopo aver ultimato i suoi studi di recitazione – compie il suo debutto sul grande schermo nel 2002. Da quel momento, il suo successo è assoluto. Ed oltre ad essere presenza fissa sul piccolo schermo nostrano in diversi film e serie tv, Nicolas approda al cinema con tantissime pellicole. Come dimenticarlo, ad esempio, in “Notti prima degli esami”, “Cemento armato” e molti altri ancora.

È fidanzata? Qual è il suo canale Instagram

Non abbiamo tantissime notizie sul suo attuale status sentimentale. Seppure seguitissimo su Instagram – il cui nickname è @nicolasvaporidis – l’attore non ama condividere momenti appartenenti alla sua vita privata. Pertanto, adesso non ci è dato sapere se è impegnato oppure no! Chissà, L’isola dei famosi sarà la volta buona?

Seguirete le sue avventure a L’Isola dei Famosi? Noi assolutamente si!