Isola dei Famosi 2022, dai talismani agli elastici per capelli: cosa porteranno i naufraghi in Honduras

Tra pochi giorni partirà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi: i naufraghi hanno rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni cosa porteranno con loro.

Tutto (o quasi) è pronto per dare inizio a L’Isola dei Famosi 2022: lunedì 21 marzo Ilary Blasi e la sua squadra composta da opinionisti, inviato e concorrenti, inaugureranno una nuova avventura sulle spiagge paradisiache di Cayo Cochinos.

Non sarà sicuramente un’esperienza facile: i concorrenti, divisi in single e coppie, dovranno sopportare fame e privazioni, superare gare di resistenza e forza fisica, fare a meno di tanti comfort.

Come in ogni reality che si rispetti, non mancheranno le litigate. A tal proposito, sarà certamente interessante vedere come si svilupperanno le dinamiche del gioco ora che è stata introdotta la novità delle coppie, formate da fratello/sorella, marito/moglie, genitore/figlio.

I protagonisti potranno portare solo un kit di sopravvivenza, ma a quali oggetti non hanno proprio voluto rinunciare? Lo hanno rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Cosa porteranno i naufraghi nella valigia: svelati gli oggetti

In un’esperienza così forte come quella che si apprestano a vivere, i concorrenti hanno la possibilità di portare degli oggetti a loro cari che potranno essere di conforto nei momenti di difficoltà.

Antonio Zequila porterà una foto dei genitori; Jovana Djordjevic un cappello da cowgirl; Estefania Bernal avrà con sé un quarzo nero portafortuna; Nicolas Vaporidis ha dichiarato che porterà solo il minimo indispensabile; Marco Melandri ha messo in valigia una maglia su cui è stampata la foto della figlia e della compagna Manuela; Floriana Secondi non ha rinunciato ad un cappello e un elastico per i capelli; Blind si porterà dietro una bandana portafortuna che servirà a proteggergli la testa, perché “secondo le tribù locali – ha spiegato – il male entra da lì”; Ilona Staller non ha voluto fare a meno della sua coroncina di fiori; Roger Balduino e Roberta Morise non lo hanno rivelato.

Edoardo Tavassi partirà con una foto dei nonni, la sorella Guendalina con il peluche preferito dei figli; Lory Del Santo porterà un cuscino, Marco Cucolo un pareo; Jeremias Rodriguez non potrà fare a meno della foto della fidanzata mentre suo padre Gustavo terrà con sé il suo cappello preferito; top secret invece sugli effetti personali di Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni; Nick de I cugini di campagna metterà in valigia un sassolino portafortuna e Silvano Michetti una foto della moglie; Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni saranno accompagnati da alcuni pupazzi.

Riusciranno questi oggetti a sostenerli nel percorso che sta per iniziare?