Jessica trionfa al GF Vip, le prime parole dopo la vittoria: “Non so cosa mi aspetterà”

Jessica Selassié è la vincitrice della sesta edizione del GF VIP: le prime parole dopo il trionfo sono inaspettate.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata vinta da Jessica Selassiè. La concorrente partita in sordina insieme alle sue sorelle, Clarissa e Lulù, è riuscita a conquistare il cuore del pubblico. La papabile vincitrice già da diverse settimane era proprio la sorella minore e anche Davide Silvestri, ma la sua vittoria è stata bellissima e inaspettata.

Quando ha disegnato la sua linea della vita ha detto: “Ero quella che faceva meno rumore”, e adesso Jessica ha fatto tanto rumore. Ha trionfato per le sue fragilità, la semplicità che ha portato in casa, la bontà, l’intelligenza e per la donna che in questi mesi ha dimostrato di essere e per quella che è diventata oggi: “Prima ero figlia, sorella e adesso sono anche donna“, ha detto più volte. Una vittoria meritatissima e ovviamente i festeggiamenti non potevano mancare. Subito dopo tra sorrisi e lacrime di gioia ha anche rilasciato le prime parole.

Jessica è la vincitrice della sesta edizione del GF Vip: le prime parole dopo il trionfo

Jessica Hailé Selassié ha vinto il GF Vip. Un vero e proprio colpo di scena anche se in molti avevano proprio optato per la sua vittoria. Era tra le papabili vincitrici insieme a sua sorella Lulù e Davide Silvestri. Ma inaspettatamente Lulù ha perso nel confronto con l’attore e quest’ultimo ha spento le luci insieme alla maggiore delle Selassié.

Ha superato il 60% dei voti portando a casa una vittoria meritatissima. Nel mezzo della festa e delle lacrime Jessica ha lasciato le prime parole. Ai microfoni del TG5 ha scherzato dicendo: “Cosa vorrei fare? Andare a casa e mangiare sushi“, e sul futuro che l’aspetta ha commentato: “Da domani non lo so, spero che sia tutta una giostra in salita. Non so cosa mi aspetterà, spero cose belle“. Inoltre, sui social gira un video in cui parla anche di Barù e dice: “Innamorata non proprio, però diciamo che mi sono infatuata”.

Jessica dopo il trionfo è ritornata a casa dalla sua famiglia. Il suo amico Samuel ha diffuso un video in cui si vede la principessa mentre brinda alla vittoria e dice: “Vi amo, grazie“, e manda tanti baci ai suoi migliaia di fan. E così la principessa ha trionfato tra gli applausi del pubblico.