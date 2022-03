Laura Chiatti senza trucco: com’è l’attrice completamente al naturale

Laura Chiatti si mostra sui social senza trucco e lascia i fan senza parole: completamente al naturale è bellissima.

Laura Chiatti è la protagonista insieme a Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods della nuova fiction Più forti del destino. Interpreta il personaggio di Rosalia Catalano. Oggi è una delle attrici più amate e apprezzate del panorama cinematografico. La sua carriera ha avuto inizio però in modo totalmente diverso.

Infatti ha cercato prima di affermarsi come cantante partecipando nel 1994 alla trasmissione Karaoke, condotta da Fiorello. Ha preso una strada diversa quando nel 1996 vince il concorso di bellezza Miss Teenager. Il debutto come attrice arriva nel 2000 quando recita nella soap opera di rai tre Un posto al sole. Seguono altri ruoli in film e fiction, come in Carabinieri, Diritto di difesa, Incantesimo 7, Don Matteo, Braccialetto rossi, Gli Infedeli, Addio al nubilato. La Chiatti è molto social e ha un canale instagram seguito da oltre un milione di follower. Pubblica molti scatti e tutti sono sempre diversi e particolari. Non si nasconde dietro filtri o make up e si mostra anche senza trucco: al naturale l’attrice è bellissima.

Com’è senza trucco Laura Chiatti: al naturale l’attrice è ancora più bella

Attrice di grande talento e dalla bellezza mozzafiato, Laura Chiatti ha recitato in tanti film e fiction. L’abbiamo vista sul grande schermo in Laura Non c’è, Vacanze sulla neve, Ho voglia di te, Il mattino ha l’oro in bocca, Manuale d’amore 3, Un’avventura, Ero in guerra ma non lo sapevo, e in tanti altri ancora.

Sul piccolo schermo ha recitato in Un posto al sole, Carabinieri, Incantesimo 7, Don Matteo 4, Diritto di difesa, Braccialetti rossi, Gli infedeli, Addio al nubilato, e non finiscono qui. Adesso la stiamo vedendo nella fiction di canale 5 Più forti del destino. Come un po’ tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, anche l’attrice è molto social. Sul suo canale instagram pubblica scatti sempre particolari e in alcuni possiamo anche ammirarla senza trucco.

Laura Chiatti non si nasconde dietro filtri e make up e incanta i follower mostrandosi completamente al naturale. Ha un viso meraviglioso, molto luminoso e gli occhi grandi e verdi. Che dire, l’attrice ha una bellezza fuori dal comune.