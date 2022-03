L’Isola dei Famosi, chi è Blind: età, vero nome e dove l’abbiamo visto in tv; tutto sul concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5.

Appassionati di reality show, niente paura! Il Gf Vip 6 è terminato da poche ore, dopo ben sei mesi, ma Canale 5 non vi lascerà soli: è in arrivo una nuova, avventurosa, edizione de L’Isola dei famosi! Il reality ambientato in Honduras partirà con tante incredibili novità, ma non per quanto riguarda la conduzione: al timone c’è sempre lei, la splendida Ilary Blasi. Il cast, quest’anno, è davvero stellare e variegato e tra i concorrenti c’è anche lui, Blind.

Il concorrente gareggerà come ‘single’, in un’edizione in cui ci saranno anche ‘coppie’. Proprio così, ci saranno coppie di concorrenti che gareggeranno come unico concorrente. In attesa di vederlo all’opera nella vita isolana, scopriamo qualcosa in più su Blind: sapete dove l’abbiamo già visto in tv?

Blind è uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi: tutto quello che sappiamo su di lui

Tutto pronto per l’inizio de L’isola dei famosi 2022. La prima puntata della nuova indizione andrà in onda lunedì 21 marzo: al fianco di Ilary Blasi ci sarà una coppia di opinionisti super inedita, formata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino. E tra i naufraghi che si metteranno in gioco sull’isola c’è anche lui, Blind. Cosa sappiamo di lui?

Il suo vero nome è Franco Popi Rujan, ma tutti lo conoscono come il rapper Blind. È nato nel 2000 a Perugia, da genitori rumeni, ed è cresciuto a Ponte San Giovanni, vicino alla sua città natale. Un passato difficile, per il rapper, che in seguito ad alcuni problemi familiari ha interrotto tutti i rapporti col padre. Successivamente, ha lasciato la scuola a 15 anni e non ha nascosto di aver avuto problemi con la droga, che ha assunto e spacciato. La passione per la musica è iniziata presto, quando aveva solo 16 anni, ed è stata proprio la musica ad aiutarlo a riscattarsi. E dal 2017 ha iniziato a pubblicare brani online, iniziando una carriera in continua ascesa. Il successo è arrivato nel 2020, grazie alla quattordicesima edizione di X Factor: il cantante ha partecipato nel team di Emma Marrone, nella categoria Ragazzi, dove si è classificato terzo e ha ottenuto un grande successo con il singolo Cuore nero.

Tanto talento e una storia intensa da raccontare: noi non vediamo l’ora di vedere Blind nelle vesti di naufrago, e voi?