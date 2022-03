Matrimonio a prima vista: è successo tra Antonio e Giorgia dopo il confronto con gli sposi

Matrimonio a prima vista, cos’è successo tra Antonio e Giorgia: dopo il confronto con gli sposi appare deluso.

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista ci sta regalando molti colpi di scena e tante sorprese. Tra le coppie che si sono incontrate per la prima volta poco prima del sì tutto è cambiato nel giro di pochi giorni.

Se quando si sono visti non sono apparsi così entusiasti, con il passare dei giorni quasi tutti i protagonisti hanno trovato una certa complicità. Sicuramente la coppia che più di tutti è apparsa in sintonia è quella formata da Antonio e Giorgia. Le risate e il divertimento nel loro rapporto non sono mai mancati. Durante il viaggio di nozze ci sono stati dei battibecchi e anche al ritorno, quando è iniziata la convivenza. Negli ultimi episodi abbiamo visto che c’è stato il confronto tra le spose e gli sposi ed Antonio al termine ha mostrato un po’ di delusione. Ma cos’è successo subito dopo tra Giorgia e lo sposo?

Matrimonio a prima vista, Antonio deluso dal confronto con gli sposi: è successo dopo con Giorgia

Antonio e Giorgia sono apparsi fin dalla cerimonia molto complici. Entrambi hanno personalità molto esuberanti anche se, come ha detto proprio la sposa, il marito è molto più esuberante di lei. Ad un certo punto Giorgia ha detto che forse questo lato del suo carattere non proprio le piace.

Adesso hanno iniziato la convivenza. Negli ultimi episodi abbiamo visto il confronto tra le spose e gli sposi. Antonio a quanto pare è apparso molto deluso, perchè sembrerebbe che il suo rapporto con Giorgia non sia stato visto dagli altri come lui l’ha vissuto. Anzi, Gianluca facendo una classifica ha messo Antonio e sua moglie all’ultimo posto. Una volta tornato a casa, ne ha parlato proprio con sua moglie.

Nella coppia la convivenza ha portato una crescita della complicità: “Abbiamo un’intimità diversa rispetto a quella iniziale”, ha detto lo sposo. Ha poi chiesto alla moglie dell’incontro. Lei gli ha detto che gli altri non sono apparsi così avanti rispetto a loro e Antonio allora nel dietro le quinte ha commentato: “Avevo un po’ di dubbi, ma adesso ne sono uscito positivo. Sono ancora più convinto che la nostra storia, tra me e Giorgia, sia quella più vera“.

Antonio ha detto di non aver condiviso la classifica fatta da Gianluca. Dopo questi primi dubbi è ritornato ad essere positivo: “Vedo una convivenza molto rosea”. Cosa succederà tra Giorgia e Antonio?