Miriam Dalmazio è Nina nella fiction “Studio Battaglia”: chi è e che lavoro fa il suo compagno

Non tutti sanno chi è il compagno di Miriam Dalmazio, bravissima attrice italiana che vedremo nella nuova fiction di Rai1 “Studio Battaglia”.

Avrà inizio stasera 15 marzo su Rai1 la nuova serie Studio Battaglia, ispirata al legal drama britannico The Split. Quattro puntate che racconteranno le vicende di tre sorelle, Anna, Nina e Viola. Ad interpretarle saranno rispettivamente Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.

Un cast arricchito anche dalla presenza di Lunetta Savino, il cui ruolo sarà quello di Marina Battaglia, madre delle tre donne protagoniste. Miriam Dalmazio veste i panni di Nina, ma sappiamo che la sua carriera d’attrice è ricca di personaggi che hanno messo in luce tutto il suo talento.

Nata a Palermo il 14 settembre 1987, Miriam ha capito molto presto che il suo destino sarebbe stato la recitazione. Si è infatti diplomata al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e per lei sono iniziate tante partecipazioni in serie tv di grande successo come Capri, Che Dio ci aiuti! Distretto di Polizia, Il commissario Montalbano.

Indimenticabile come Daniela nel film di Checco Zalone Sole a catinelle, questa talentuosa attrice è molto riservata riguardo alla sua vita privata. Sappiamo però che da anni ha un compagno dal quale ha avuto un figlio nel 2016. Scopriamo chi è l’uomo che le ha rubato il cuore e che lavoro fa.

Miriam Dalmazio, avete mai visto il suo compagno? Che lavoro fa lui

La bella artista 35enne è nata in una famiglia abbastanza numerosa. Ha tre fratelli più grandi e quando è venuta al mondo sua mamma e il suo papà, che entrambi avevano ormai tra i 40 e i 50 anni, non si aspettavano di avere un altro figlio.

In quel periodo la famiglia stava affrontando pesanti difficoltà economiche ma quando lei è nata tutto è migliorato, tanto che l’arrivo imprevisto di Miriam è stato visto come un portafortuna.

Anche la famiglia che si è costruita da adulta è molto solida: l’attrice è felicemente in coppia con Paolo, conosciuto nel 2013 tramite amici in comune. Tre anni più tardi è nato il loro bambino. Il suo compagno è un imprenditore e titolare di un resort in Indonesia, ubicato su una piccola isola vicino a Bali.

E voi ci sarete all’appuntamento con la prima puntata dell’avvincente fiction Studio Battaglia?