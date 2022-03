Nathaly Caldonazzo ha perso il suo migliore amico mentre era al Gf Vip: la dolorosa confessione dell’ex concorrente a Verissimo.

È stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 6. Pur entrata in casa in un secondo momento, Nathaly Caldonazzo si è fatta notare sin da subito per la sua schiettezza e la sua determinazione. Dopo l’uscita dalla casa, l’attrice si è raccontata a cuore aperto a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin. Ed è proprio durante questa intervista che ha rivelato un doloroso retroscena che riguarda la sua esperienza nella casa.

Ripercorrendo il suo percorso nella casa, Nathaly racconta di aver subito una grave perdita proprio mentre si trovava nella casa di Cinecittà. In seguito, le sue parole nello studio di Verissimo.

Nathaly Caldonazzo si racconta a Verissimo: la perdita di un caro amico durante il GF Vip

Nathaly Caldonazzo è entrata in corsa nella sesta edizione del GF Vip. Ambientarsi nella casa non è stato facile per lei, ma l’attrice ha conquistato una grande fetta di pubblico col suo carattere forte e deciso. Come tutti gli ex concorrenti, si è raccontata in una lunga intervista a Verissimo, dove ha ripercorso i momenti salienti della sua vita, dai suoi grandi amori al rapporto con la figlia Mia. E non è mancato il resoconto sulla sua esperienza nella Casa del GF.

Un’esperienza durante la quale Nathaly ha subito una perdita importante, di cui per non è stata messa a conoscenza. A rivelarlo è stata proprio lei a Silvia Toffanin: “Quando sono uscita ho scoperto che ho perso uno dei miei migliori amici, a causa del Covid. Ho perso un punto di riferimento, è stato davvero difficile per me, non m l’avevano detto quando è successo, quindi è stato un duro colpo”.

Queste le parole della Caldonazzo, che ipotizza che la notizia non le sia stata comunicata quando era nella casa per non compromettere il gioco. E voi, avete seguito questa intervista di Nathaly a Verissimo? Il prossimo weekend sarà la volta dei finalisti e, ovviamente, della vincitrice Jessica Selassiè, che si racconteranno a 360 gradi nello studio di Verissimo.