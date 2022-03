Tutto pronto per la nuova edizione di Amici: ecco chi ci sarà in giuria al serale, che partirà sabato 19 marzo 2022.

Ci siamo! Mancano pochissimi giorni all’inizio del serale di Amici di Maria De Filippi. Come sempre, la fase finale del talent show si svolge in prima serata, di sabato sera, e la prima puntata andrà in onda tra qualche giorno, 19 marzo 2022. Un serale che si prospetta ricco di emozioni e colpi di scena.

I concorrenti, divisi in tre squadre come lo scorso anno, non vedono l’ora di esibirsi a suon di cover e coreografie… ma chi ci sarà a giudicarli? Come sempre, infatti, a decretare i vincitori delle varie sfide ci sarà una giuria, composta da ben tre elementi. Siete curiosi di scoprire chi ha scelto Maria De Filippi per la 21 esima edizione del talent show? Vi sveliamo tutto!

Amici 21, tutto pronto per l’inizio del serale: ecco chi ci sarà in giuria

Gli allievi di Amici 21 sono pronti a mettersi in gioco nella fase più saliente della trasmissione di Canale 5. Si, perché sabato 19 marzo partirà il tanto atteso serale del talent show più longevo della nostra tv. I concorrenti si sfideranno e metteranno in risalto tutto il loro talento e i progressi ottenuti durante questi mesi trascorsi nella scuola. A supportarli i loro insegnanti, che saranno i coach di tre squadre distinte e separate: Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Veronica Peparini e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

In attesa di scoprire i dettagli del meccanismo del serale, è ora di capire chi giudicherà le sfide dei ragazzi. Ebbene, la conferma di Stefano De Martino era arrivata già da un po’ di settimane, ma non tutti si aspettavano quella degli altri due giudici della passata edizione. Proprio così, squadra che vince non si cambia: la giuria di Amici 21 sarà composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, leader dei The Kolors.

Saranno ancora loro a decidere chi vincerà le sfide e, quindi, a determinare la sorte dei vari concorrenti, portano alla finalissima soltanto pochi di loro. Noi non vediamo l’ora di tuffarci in questa nuova avventura insieme, e voi? Appuntamento a sabato 19 marzo 2022 in prima serata!