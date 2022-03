Ornella Vanoni spiega cos’ha fatto di tutti i soldi che ha guadagnato

Come ha speso tutti i soldi che ha guadagnato nel corso della sua carriera: Ornella Vanoni spiega come ha speso i suoi guadagni

A Febbraio è stata la protagonista del Docufilm proiettato sul grande schermo, Senza Fine. Ornella Vanoni è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo. La sua voce è celebre nel panorama musicale italiano, una vera icona che non passa affatto inosservata.

Il docufilm alla cui regia è stata Elisa Fuksas, è stato dapprima presentato alla Mostra di Venezia e successivamente proiettato sul grande schermo. Al suo interno la cantante ed attrice italiana ha la possibilità di ripercorrere le tappe più importanti e più significative della sua vita. Un viaggio interno nelle emozioni di un personaggio così complesso come quello della grandissima artista quale è Ornella Vanoni. Durante una precedente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Ornella Vanoni ha raccontato in che modo ha speso i suoi soldi nel corso degli anni. Un retroscena che non tutti conoscono che lascia a bocca aperta.

Ornella Vanoni, come ha speso i soldi dei suoi guadagni e quel grande vuoto

Un’artista a tutto tondo che possiamo apprezzare nella sua complessità e nella sua intensità. Ornella Vanoni è un personaggio che ha lasciato il segno con la sua voce e con il suo talento davanti la telecamera. C’è da dire però che il successo che l’ha accompagnata nel corso degli anni, dagli esordi in cui era giovanissima ad oggi, non l’ha resa una milionaria. Come la stessa Ornella Vanoni fa sapere durante un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

“I soldi li ho sempre persi tutti. Hanno scritto che ho un patrimonio di 118 milioni di euro, più di Miuccia Prada. Se fosse vero non sarei qui con lei, sarei a nuotare in un’isola del Pacifico. Un po’ perché mi fregavano, a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava, sapevano che non avrei controllato” – fa sapere la cantante. Ma a spiazzare a il retroscena che racconta poco dopo.

Come ha speso i suoi soldi Ornella Vanoni? “Per solitudine. Ero sempre da sola nelle mie scelte e gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo magari a metà prezzo“.

Una dichiarazione che lascia i fan della cantante senza parole, e voi conoscevate questo retroscena?