Uomini e Donne, ex corteggiatrice vittima di un incidente: “Sono volata dalla moto”, come sta adesso

“Sono volata dalla moto”: è rimasta vittima di un incidente stradale, come sta oggi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

L’abbiamo conosciuta ad Uomini e Donne, Noemi Baratto era la corteggiatrice di Matteo Fioravanti. Abbiamo seguito il loro percorso ed abbiamo potuto assistere alla fatidica scelta dopo la quale i due sono di fatti usciti insieme dagli studi Mediaset.

Sebbene Noemi fosse stata la scelta di Matteo, in questi ultimi giorni dilaga un rumors secondo il quale l’ex corteggiatrice avrebbe baciato l’altro tronista, Joele Milan. Al momento, al riguardo non è stato rivelato nulla dalla diretta interessata che purtroppo è invece protagonista dei titoli gossip a causa di un brutto incidente stradale. Noemi Baratto è rimasta coinvolta nella notte tra Venerdì 11 e Sabato 12 Marzo in un incidente stradale. A comunicarlo è lei, quali sono le condizioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Scopriamolo.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice è coinvolta in un incidente stradale, le sue condizioni

Nella notte tra venerdì e sabato scorso, Noemi Baratto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta del tronista Matteo Fioravanti, è rimasta vittima di un incidente stradale. A raccontarlo è proprio Noemi che fa sapere sui social dell’accaduto spiegando quanto successo e dando qualche notizia riguardo il suo stato di salute.

Si mostra nelle sue Instagram Stories con un collare al collo. Noemi era su una moto insieme ad un amico quando hanno incrociato bruscamente un auto contro la quale hanno impattato. Lo scontro ha fatto immediatamente precipitare la giovane dalla moto sulla quale era a bordo. “Sono volata dalla moto, ho perso il casco e sono caduta oltrepassando l’auto che ci ha incrociati. Sono caduta di testa e schiena, fortunatamente mi sono accovacciata in aria altrimenti non sarei qui a scrivere ora“, è quanto in uno scatto postato nelle sue Instagram Stories la giovane scrive per aggiornare tutti sull’accaduto. ‘Fortunatamente’, Noemi sebbene abbia rischiato grosso, è salva e sta bene.

“Ho avuto una frattura alla spina dorsale e ho dolori ovunque, ho sbattuto anche la testa“, fa sapere aggiornando poi sulle sue condizioni. Ora, ha la necessità di dover staccare per riprendersi fisicamente ed anche psicologicamente dal bruttissimo accaduto pertanto fa sapere che in questi giorni almeno fin quando non si rimetterà completamente, sarà un po’ assente dai social.