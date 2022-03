Mercoledì 16 Marzo andrà in onda la terza e penultima puntata di Più forti del destino, scopriamo le anticipazioni: accadrà di tutto.

Una settimana ricca di finali di stagioni choc! A distanza di qualche giorno dalla vittoria di Jessica Selassié dell’ambitissimo montepremi, anche Più forti del destino si accinge a salutare il suo pubblico. Mercoledì 16 Marzo, infatti, andrà in la terza puntata. Venerdì 18, invece, il quarto ed ultimo appuntamento. Cosa ci dicono le anticipazioni di stasera?

Iniziato circa una settimana fa, il viaggio di Più forti del destino è stato piuttosto travolgente ed imperdibile. Ambientato nella Palermo dell’Ottocento, la serie tv ha raccontato le storie di tre donne, il cui destino le ha fatto incontrare nel corso di un drammatico evento e mai più lasciare. Si racconta, infatti, la storia di Rosalia, di Arianna, vittima di un marito violento, e di Costanza, costretta a sposare un uomo che non ama. Ognuna di loro ha voglia di scappare dalla realtà che era costretta a vivere fino a qualche istante prima dell’incendio doloso e di iniziare una nuova vita. Tanto è vero che in queste prime puntate abbiamo visto come le donne hanno tentato di reagire dopo il misfatto. Cosa accadrà, però, stasera?

Più forti del testino, anticipazioni terza puntata del 16 Marzo: accadrà di tutto

Se nel corso della seconda puntata di Più forti del destino, abbiamo assistito a tantissimi colpi di scena, vi anticipiamo che la terza – quella che andrà in onda Mercoledì 16 Marzo – non sarà affatto da meno. Dalle anticipazioni di Mediaset Play, infatti, si legge che sarà una puntata da cardiopalma, durante la quale accadrà l’impensabile. Procediamo con ordine.

Arianna adesso è in pericolo! Sappiamo benissimo che, dopo l’incendio, la donna fingerà di essere tra le vittime per scappare da suo marito. Tutto sembrava andasse per il meglio e la dolce donna era anche pronta ad organizzare una nuova vita con sua figlia Camilla e Saverio, ma qualcosa è andato storto! Guglielmo, il suo consorte, scopre che è viva e si mette immediatamente sulle sue tracce. Ad aggravare ancora di più la situazione di Arianna è la scoperta della sua relazione incestuosa con Saverio da parte di suo marito. Da che parte starà per il buon Lucchesi, il commissario di polizia? Fino a quel momento, è sempre stato dalla parte del duca di Villalba, ma ora che ha scoperto le sue violenze e i suoi soprusi nei confronti della donna, cosa farà? Nel frattempo, anche Costanza è in serissima difficoltà! Gli incontri con Libero sulla spiaggia si fanno sempre più frequenti ed insistenti, ma le sue nozze sono sempre più vicine. Lei è convinta di non amare più suo marito, ma sa benissimo che le mancate nozze porterebbero un’unica conseguenza: la bancarotta di suo padre. Cosa deciderà, quindi, di fare? Una cosa è certa: Costanza vuole scagionare Libero dall’accusa di strage! Infine, vi è la storia di Rosalia. La donna continua ad essere prigioniera di Donna Elvira. Nel frattempo, però, arriva Ferdinando. E questo, purtroppo, rappresenta un gravissimo pericolo non soltanto per la giovane, ma anche per la sua carceriera.

Insomma, da come si può chiaramente vedere, sarà una puntata davvero impressionante. La seguirete?