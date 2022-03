Avete notato le unghie di Belen Rodriguez? Cosa vogliono ‘comunicare’

Qualche giorno fa Belen Rodriguez ha sfoggiato una nuova manicure super trendy: avete notato le sue unghie? Cosa vogliono ‘comunicare’

Bellezza e sensualità fanno parte di lei. Belen Rodriguez, showgirl ed amatissima conduttrice è seguitissima in tv ed anche sui social. Ha da poco realizzato il grande sogno di essere al timone della conduzione di uno dei programmi televisivi più seguiti di sempre, Le Iene.

In tv e sui social, Belen si mostra sempre al top. Outfit particolari e look da capogiro che vogliono sottolineare grande bellezza! A proposito di social, è proprio sul suo canale Instagram, in cui mostra una galleria di scatti che non passano inosservati, mai banali ed anche ‘sofisticati’. La bella argentina ha di fatti qualche giorno fa mostrato in dettaglio la sua nuova manicure. In molti non hanno potuto fare a meno di notarla. In fatto di trend e di mode, si sa che la Rodriguez è sempre sul pezzo ma in questo caso dietro la manicure della conduttrice de Le Iene, è nascosto un doppio significato. Scopriamo il messaggio che Belen Rodriguez intende comunicare con le sue unghie.

La manicure di Belen Rodriguez è già di tendenza, avete notato le unghie della showgirl?

Una french manicure che ha tutto il sapore della primavera, ma non solo. Colori vivaci che accendono le punte delle sue unghie, dando tonalità. Le unghie di Belen Rodriguez, realizzate dall’onicotecnica Michela May molto nota sui social con il nome ‘La Coach delle unghie’, non sono affatto passate inosservate. In fatto di moda come abbiamo detto, la showgirl non si smentisce ed a tal proposito, qualche giorno fa ha infatti fatto sapere che la scelta di optare per una manicure semplice me allo stesso tempo ‘particolare’ era dovuta all’outfit che avrebbe indossato nella nuova puntata andata in onda de Le Iene.

Ma non finisce qui, perché dietro la vivacità dei colori che la Rodriguez sfoggia sulla sua manicure, è nascosto un significato più profondo.

Una french manicure arcobaleno che richiama una moda lanciata qualche anno fa, quella delle unghie skittles, che ai tempi aveva spopolato. Oggi pare stia tornando di moda. Ma quello che in molti non sanno è che dietro l’idea di optare per una manicure multicolor c’è un messaggio che la conduttrice argentina vuole comunicare. Un messaggio di pace e di speranza, nei riguardi di un periodo storico così triste e così forte. I colori della manicure, ricordano quelli che fanno parte della bandiera della Pace.