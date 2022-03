Barbara D’Urso, qual è il suo titolo di studio? Scopriamolo insieme

Barbara D’Urso è una conduttrice molto amata: conoscete il suo titolo di studio? Scopriamolo insieme.

Martedì 15 marzo è iniziata la nuova edizione de La Pupa e Il Secchione. Al timone del programma quest’anno c’è Barbara D’Urso che accompagnerà i protagonisti e noi telespettatori per circa otto settimane.

La conduttrice dal 2008 è al timone di Pomeriggio Cinque. La stagione partita a settembre ha visto lo sviluppo di un importante cambiamento. Infatti il format ha iniziato a trattare solo di attualità. In questi mesi però spesso si è anche parlato di gossip, in particolare di quanto successo nella casa del Grande Fratello Vip. La D’Urso è una delle conduttrici più amate e apprezzate del mondo della televisione. Ha iniziato a muovere i primi passi tanti anni fa. Ma cosa sappiamo di lei? Conoscete il suo titolo di studio?

Conoscete proprio tutti di Barbara D’Urso? Qual è il suo titolo di studio

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. In questi lunghi anni di carriera l’abbiamo vista in numerosi programmi, più delle volte in veste di presentatrice, ma anche come ospite.

Non è solo un’ottima conduttrice ma è anche un’attrice. Ha recitato al cinema e in televisione. L’abbiamo vista sul piccolo schermo in La dottoressa Giò, Le ragazze di piazza di Spagna, Ugo, Lo Zio D’America, Orgoglio, Rocco, Ricomincio da me e in molti altri film. Anche sul grande schermo il suo talento ha colpito, come in Blues Metropolitano, Vogliamoci troppo bene, Non chiamarmi Omar, Mollo tutto, Il vegetale, Genitori vs Influencer. Barbara ha esordito in televisione alla fine degli anni settanta partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 (poi divenuta canale 5). Conosciamo molto della sua carriera, ma della sua vita privata? Conoscete il suo titolo di studio?

Sembrerebbe che Barbara D’Urso sia diplomata presso liceo classico Genovesi in piazza Gesù a Napoli. Dopo il liceo superiore ha deciso di trasferirsi a Milano per cercare di affacciarsi nel mondo della moda. Per via della sua altezza che non soddisfaceva i canoni estetici degli anni passati le sue aspirazioni si sono spente sul nascere. Ma se una strada si è chiusa altre centinaia e centinaia si sono aperte.