Beautiful Anticipazioni, scopre il tradimento e lascia Los Angeles: incredibile colpo di scena; cosa accadrà nelle prossime puntate.

Colpi di scena a non finire a Beautiful! Nella soap opera di Canale 5, si sa, i tradimenti sono all’ordine del giorno: nelle puntate in onda attualmente in Italia, al centro della trama c’è la notte di passione consumata tra Steffy e Liam. Ben presto, però, scopriremo un altro tradimento, che sconvolgerà completamente le vite dei protagonisti.

Nascerà una storia di passione davvero inaspettata, tra due personaggi che non hanno mai avuto alcun legame. Una storia che sconvolgerà tutti perché entrambi sono impegnati con i rispettivi partner. La scoperta del tradimento sarà shockante e porterà a conseguenze molto forti. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete ne posto giusto.

Beautiful Anticipazioni, spunta un tradimento shock: nessuno lo immaginava

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, il tradimento di Liam e Steffy è al centro della trama. Si, perché la notte trascorsa insieme ha lasciato il segno: la figlia di Ridge Forrester è incinta e non sa se il papà del piccolo è proprio Liam o il suo compagno, il dottor Finn. In attesa di scoprire di più, vi anticipiamo che ben presto si parlerà di un nuovo, clamoroso, tradimento.

Vi sconvolgerà scoprire che nascerà una storia di grande passione tra Carter Walton e Quinn Fuller! Proprio così, il giovane avvocato inizierà una relazione con la donna di Eric Forrester! Un tradimento doppio, dato che anche lui è impegnato con Zoe Buckingham. Ed è proprio quest’ultima che, scoperto il tradimento, lascerà la città. È l’uscita di scena dell’attrice Kiara Barnes: sarà definitiva o il suo personaggio tornerà, come spesso accade in Beautiful? Staremo a vedere. Nel frattempo passiamo a Carter e Quinn!

Come abbiamo detto, tra i due nascerà una storia basata soprattutto sull’attrazione fisica. Una storia dalla quale entrambi faticheranno ad uscire, soprattutto quando Eric dovrà affrontare diversi problemi, che non gli permetteranno di soddisfare la moglie dal punto di vista fisico. Ma cosa accadrà quando Eric scoprirà il tradimento?

Ebbene, la vicenda avrà un risvolto davvero inaspettato e la decisione di Eric non sarà scontata. Non ci resta che attendere la messa in onda di questi episodi in Italia. Noi non vediamo l’ora, e voi?