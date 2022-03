Che somiglianza! Avete visto la mamma di Federica Pellegrini?

Avete mai visto la mamma di Federica Pellegrini? La somiglianza è molto forte ed entrambe sono bellissime.

Federica Pellegrini ci ha fatto vivere un sogno. Nel 2021 ha segnato un record, è infatti lei la prima nuotatrice con più finali olimpiche nella stessa prova. Soprannominata la Divina, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia nonché una delle più longeve in assoluto nel suo ambito.

Il suo ritiro ufficiale dal nuoto è avvenuto il 30 novembre 2021 ai Campionati italiani invernali, manifestazione in cui ha vinto anche la sua ultima medaglia d’oro nei suoi 200 m stile libero. Dopo il trionfo alle Olimpiadi, è uscita allo scoperto con il suo fidanzato, l’allenatore Matteo Giunta. Nell’ottobre del 2021 Matteo ha fatto la proposta di matrimonio alla donna e la sua risposta è stata sì.

Come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo anche Federica è molto social. Negli ultimi giorni ha pubblicato degli scatti in cui la vediamo trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alla sua mamma. Voi avete mai visto madre e figlia insieme? Noterete subito la somiglianza.

Federica Pellegrini insieme a sua mamma: la somiglianza c’è e anche la bellezza

Ad ottobre 2021 Federica Pellegrini ha pubblicato uno scatto sul suo canale social che ha lasciato i fan senza parole. Il suo fidanzato, l’allenatore Matteo Giunta le ha fatto la proposta di matrimonio.

“Io e te e tutto il mondo fuori, SI“, ha scritto a corredo della foto in cui vediamo Matteo in ginocchio con l’anello unito a Federica in un tenero bacio. L’ex nuotatrice a quanto pare si sposa, al momento non è stata ancora confermata una data. Dopo anni di carriera e di forte impegno è pronta ad accogliere ‘nuovi orizzonti’ nella sua vita. Anche la Pellegrini come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo è molto social. Negli ultimi giorni è in vacanza insieme a sua mamma e ha pubblicato degli scatti insieme in cui si divertono e si godono un po’ di relax.

La mamma di Federica si chiama Cinzia. Negli scatti condivisi i sorrisi sono grandi, tra drink, mare e tanto sole: “Prima uscita e secondo giorno di navigazione… ancora bianche latte ma si prevede sole, sole e ancora sole”, ha scritto a corredo del post. Cosa notiamo guardando questa foto? Federica e sua madre si somigliano molto e sono due donne meravigliose.