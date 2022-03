Il suo mondo si è tinto di azzurro: Clizia Incorvaia è diventata mamma del piccolo Gabriele e racconta a tutti l’esperienza del parto

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia. L’amore fra i due è proprio nato all’interno del reality. Da quel momento si sono amati più che mai, e frutto di questo amore è stato l’arrivo di un bambino. Il 19 Febbraio 2022 Clizia e Paolo sono diventati genitori.

L’abbiamo vista brillare con il suo pancione e con quel mega sorriso sulle labbra, ma oggi Clizia Incorvaia splende tenendo fra le braccia il suo bambino. E’ diventata mamma per la seconda volta e questa volta il suo mondo si tinge di azzurro con il piccolo Gabriele. Sul profilo Instagram di mamma e papà possiamo ritrovare scatti in cui la dolcissima famiglia si mostra in teneri momenti, è difficile non restare inteneriti.

Sul suo profilo, Clizia ha spesso parlato del cambiamento che il suo corpo ha attraversato durante i 9 ricchi mesi di gravidanza. Un corpo con il quale la giovane è entrata in confidenza più che mai, accogliendo nel suo grembo una nuova vita. Un cambiamento fisico che porta Clizia a guardare al suo corpo come ad una forza della natura, in grado di compiere il miracolo più bello, quello di mettere al mondo un figlio. Un’emozione che non ha eguali. A poche settimane dalla nascita del piccolo Gabriele, Clizia racconta anche l’esperienza del parto.

Clizia Incorvaia e l’esperienza del parto

Vive la maternità con il suo secondo figlio avuto dalla relazione con Paolo Ciavarro. Il 19 Febbraio 2022 la donna ha messo al mondo il piccolo Gabriele, ed ora l’intera famiglia è più felice che mai. Sui social possiamo vedere scatti in cui l’intera famiglia si mostra insieme. Tanto amore, tanta gioia e felicità per il bellissimo momento che stanno vivendo.

La gravidanza è un momento delicato e molto importante per una donna. Si accoglie nel proprio grembo un’altra vita, si instaura con essa un legame profondo che legherà mamma e bambino per l’eternità. Tuttavia, l’esperienza del parto per alcune può rappresentare un momento sì delicato ma anche molto difficile. Per questo motivo Clizia Incorvaia si è fatta portavoce di un messaggio solidale a tutte le donne raccontando la sua esperienza.

Un messaggio positivo e solidale nei confronti di tutte le donne che si stanno preparando al momento più magico di tutta la loro vita, quello di mettere al mondo il proprio figlio. In un post sul suo profilo Instagram, Clizia scrive: “Mi sento di scrivere questo post indirizzandolo a tutte le donne che ascoltano solo racconti traumatici sul parto ed arrivano terrorizzate al grande giorno“. Clizia definisce il momento del parto come “Il più bello dei viaggi mai intrapresi“, un momento che non ha paragoni con nessun altro. Affidatasi alle migliori cure della sua ginecologa e della sua ostetrica, Clizia ha avuto modo di potersi preparare al parte nel migliore dei modi. Ha avuto il supporto di tutte le persone care, ha letto, si è informata e documentata al riguardo così da arrivare più pronta che mai per godere a pieno del momento più emozionante di sempre.

“Preparandomi, informandomi ho gestito le contrazioni con la giusta respirazione, predisponendo la zona del perineo con l’ostetrica, poi nel momento opportuno l’anestesista mi ha fatto l’epidurale. Sono riuscita a partorire senza episiotomia, così da poter star bene subito e il parto non è stato più paura ma FORZA e ADRENALINA” – scrive in un lungo post dedicato a questa meravigliosa esperienza grazie alla quale Clizia ha potuto godere a pieno di quel momento, sentendo il suo corpo più forte che mai. Oggi è insieme a tutta la sua splendida famiglia più felice e gioiosa che mai per aver dato alla luce il suo meraviglioso bambino.