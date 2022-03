Diana Del Bufalo, vita privata: chi sono i suoi ex fidanzati

Conoscete la vita privata di Diana Del Bufalo? Scopriamo insieme chi sono i suoi ex fidanzati.

Abbiamo visto Diana Del Bufalo nella seconda edizione di Lol-Chi ride è fuori. Nel game show trasmesso su Prime Video il suo umorismo ha colpito i telespettatori. Come sempre la cantante riesce a stupirci e conquistarci.

Diana è nata a Roma l’8 febbraio 1990. L’abbiamo conosciuta quando ha preso parte al programma Amici di Maria De Filippi nel 2010. Nel talent è entrata come cantante ma nel corso dell’esperienza nella scuola ha dimostrato di saper spaziare da un ambito all’altro. Ed è proprio quello che è successo una volta fuori. In questi anni ha intrapreso la strada della recitazione, entrando nel cast di film sia al cinema che in televisione. Della sua carriera conosciamo abbastanza, ma cosa sappiamo della sua vita privata? In un nostro articolo vi abbiamo presentato suo fratello, adesso vi sveliamo chi sono i suoi ex fidanzati.

La vita privata di Diana Del Bufalo: conoscete i suoi ex fidanzati?

Diana Del Bufalo è una cantante, un’attrice, una comica e una conduttrice televisiva. Diventa nota dopo la partecipazione come cantante ad Amici di Maria De Filippi nel 2010. Nel corso del programma incide il suo primo inedito Nelle mie favole. Ha condotto Mai dire Amici, un programma di satira ideato dalla Gialappa’s Band per Canale 5.

Il suo esordio al cinema arriva nel 2011 come coprotagonista nel film Matrimonio a Parigi di Massimo Boldi. Ma in questi anni l’abbiamo vista sul grande schermo in I soliti idioti – Il film, Operazione vacanze, I 2 soliti idioti, Una vita da sogno, Puoi baciare lo sposo, L’agenzia dei bugiardi, 10 giorni senza mamma, 7 ore per farti innamorare, 7 donne e un mistero. Sul piccolo schermo ha recitato in Così fan tutte, SMS-Squadra Speciale, Che Dio ci aiuti 4, C’era una volta Studio Uno, Che Dio ci aiuti 6. Della sua carriera conosciamo molto, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sapete chi sono i suoi ex fidanzati?

Diana Del Bufalo dopo una relazione con il cantante Francesco Arpino, dal 2015 al 2019 è stata legata all’attore e regista Paolo Ruffini, conosciuto durante la conduzione del programma Colorado. Da fine 2019 ad ottobre 2020 è stata legata a Edoardo Tavassi, fratello della concorrente del Grande Fratello 11 Guendalina Tavassi. Adesso sembrerebbe che sia single.