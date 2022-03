Grande soddisfazione per Filippo Magnini, si è appena laureato: scopriamo in che cosa

Grande soddisfazione per Filippo Magnini: l’amatissimo ex nuotatore si è appena laureato.

Filippo Magnini è un ex nuotatore italiano. Considerato il miglior stileliberista italiano di sempre nelle distanze brevi, è stato due volte campione mondiale nei 100 m nel 2005 e nel 2007.

Nel maggio del 2021 si è sposato con Giorgia Palmas, dalla quale ha avuto una figlia. Gli scatti delle nozze sono stati diversi e tutti bellissimi. Come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo è attivo sui social, dove il suo profilo è seguito da oltre 400 mila follower e le foto sono migliaia. Nelle ultime ore ha spiazzato i fan che non ne sapevano nulla, mostrando alcuni scatti in cui discute la tesi di laurea. Anche sua moglie ha pubblicato uno foto con Magnini, mostrando di essere fiera di lui. Ma in che cosa si è laureato? Scopriamolo insieme.

L’ex nuotatore Filippo Magnini si è appena laureato: scopriamo in che cosa

Nel 2020 Filippo Magnini è diventato papà della piccola Mia, avuta dalla relazione con Giorgia Palmas. Un anno dopo la coppia è convolata a nozze. E’ stata una notizia inaspettata. Entrambi hanno pubblicato alcuni scatti del matrimonio.

L’ex nuotatore aveva scritto: “Abbiamo detto sì. C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri familiari stretti e si, c’erano anche le mascherine, ma c’era anche tutto il nostro amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la vita”. Un momento magico condiviso con i suoi follower. Nelle ultime ore ha voluto rendere nuovamente partecipi i suoi fan di quanto successo. Come abbiamo accennato, Filippo si è laureato. Ha pubblicato degli scatti in cui si mostra mentre discute la tesi. Ma in che cosa ha conseguito la laurea l’ex nuotatore?

A quanto pare Magnini è diventato dottore in scienze Motorie. A corredo del post ha scritto: “Che emozione. Felicissimo di aver portato avanti e concluso il mio percorso universitario parallelamente a quello sportivo“. Anche Giorgia gli ha dedicato delle belle parole: “Sono una donna fortunata e molto orgogliosa. 110 e lode Dottor Magnini, mille complimenti per te non bastano”. Filippo è riuscito a portare a termine il suo percorso universitario con ottimi risultati, nonostante i tanti impegni professionali.