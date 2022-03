Ha incantato le spiagge di Baywatch interpretando la bagnina Neely: incredibile rivederla dopo quasi 25 anni!

Ha fatto parte di una delle serie più iconiche degli anni ’90, ma com’è Neely di Baywatch ora che sono trascorsi quasi 25 anni?

Nella squadra di guardaspiaggia di Los Angeles che spopolava negli anni ’90 tra addominali scolpiti e gambe chilometriche, il suo personaggio si distingueva per essere un pochino più propenso all”intrigo’. Ricordate Neely Capshaw di Baywatch?

Con la sua chioma bionda e il fisico scultoreo, era la perfetta concorrente di CJ, ruolo che regalò fama mondiale alla bellissima Pamela Anderson. L’attrice che vestiva i panni della bagnina outsider è Gena Lee Nolin.

Entrata nel cast nel 1995, vi restò fino all’ottava stagione nel 1998. Per chi non lo ricordasse, Neely era l’ex moglie del capo Mitch Buchannon, ruolo che consacrò definitivamente il successo dell’attore David Hasseloff.

Avete visto Neely di Baywatch dopo circa 25 anni? Da restare senza parole

Nata a Duluth, in Minnesota, il 29 novembre 1971, Gena Lee Nolin è cresciuta in una fattoria, dando libero sfogo alla sua passione per lo sport. Amava praticare pattinaggio, basket, volley e softball.

Da adolescente si trasferì a Las Vegas dove partecipò, dietro spinta di parenti ed amici, al suo primo concorso di bellezza e vincendolo. Terminate le scuole superiori, andò a vivere a Los Angeles. Qui, oltre a studiare, faceva diversi lavori tra cui la cameriera.

L’esordio in tv arrivò nel 1993, dopo due matrimoni finiti. Due anni dopo giunse per lei la grande occasione di entrare a far parte del cast di Baywatch. Dopo il grande successo riscosso, a partire dal 2000 la bellissima Gena ha recitato come protagonista del telefilm Sheena.

Nel 2002 è convolata di nuovo a nozze con Cale Hulse, un giocatore di hockey della NHL. E’ madre di due figli, nati dal secondo e dal terzo matrimonio. Nel 2017 ha recitato nel film Killing Hasselhoff, in cui interpreta sé stessa.

Ancora seguitissima sui social, Gena oggi ha 50 anni compiuti e si mostra in tutto il suo splendore:

Diciamoci la verità: è praticamente identica a quando correva con l’iconico costume rosso sulla sabbia della California, vero?