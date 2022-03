Isola dei Famosi 2022, chi è Ilona Staller: età, origini, vita privata e cosa faceva prima di diventare famosa

Anche Ilona Staller sbarcherà come naufraga a L’Isola dei Famosi 2022, al via da lunedì 21 marzo: ecco alcune curiosità su di lei.

Parteciperà da concorrente single alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi che sta per iniziare: Ilona Staller farà parte dei personaggi noti che animeranno le spiagge di Cayo Cochinos, si tratta davvero di pochissimi giorni e l’avventura dei naufraghi di quest’anno finalmente prenderà il via.

Al Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato qual è l’oggetto che ha scelto di portare in Honduras e la sua presenza potrebbe riservare molti colpi di scena.

Tutti conoscono la sua carriera di attrice, ma sapete proprio tutto del suo passato? Vi siete mai chiesti, ad esempio, cosa facesse quando era ancora giovanissima e sconosciuta?

Una vita molto movimentata, di cui ha parlato lei stessa in parecchie occasioni in tv. Nata a Budapest il 26 novembre 1951, Ilona oggi ha 70 anni anche se non li dimostra affatto. Suo padre era un funzionario del Ministero dell’Interno ungherese, mentre sua madre faceva l’ostetrica.

Chi è Ilona Staller: non indovinereste mai qual era il suo lavoro prima della popolarità

Prima di darsi al cinema, la Staller debuttò come modella in un’agenzia del suo Paese. Tutto qui? Assolutamente no, perché ciò che nessuno immaginerebbe mai è che da giovanissima ha lavorato anche la cameriera in un hotel!

Proprio svolgendo quel lavoro, conobbe un italiano e lo sposò. Per questo venne a vivere in Italia ed ottenne la cittadinanza. A quel periodo risalirebbe anche l’inizio del suo passato di agente segreto di cui ha raccontato in un’intervista a La Confessione: “Sono andata a lavorare come cameriera in uno dei più grandi hotel sul Danubio, l’Intercontinental. Un giorno la direttrice mi chiama in privato dicendomi: ‘Tre persone la stanno cercando, vorrebbero conoscerla’“.

In base a quanto rivelato dalla Staller, si sarebbe trattato di tre uomini che le chiesero di fare amicizia con i ministri, i manager e i commercianti che alloggiavano nell’hotel: “Porti loro il gelato, la frutta, e chieda il motivo del loro viaggio in Ungheria“, le avrebbero detto. Ricorderete sicuramente che nel 1987 la bionda ungherese si candidò nelle liste del Partito Radicale riuscendo a diventare Parlamentare con più di 20mila voti.

Della sua vita privata, oltre al primo marito, sappiamo che è stata è legata per due anni e mezzo allo scultore Jeff Koons, padre di suo figlio Ludwig, nato il 29 ottobre 1992. Per ottenere l’affidamento del bambino dopo la rottura con l’ex compagno, Ilona affrontò una battaglia legale durissima conclusasi poi a suo favore.

Come raccontò a Vanity Fair, si è trovata in grandi difficoltà economiche per aver speso tutto il suo patrimonio e anche a causa del taglio della sua pensione da ex parlamentare: da più di 3mila euro, è passata ad una cifra inferiore a 1.000 euro al mese. Oggi vive a Roma dove alleva gatti persiani.

Siete pronti a seguire il percorso della Staller in Honduras?