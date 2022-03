Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi rivela il ‘patto’ con Alvin: cosa dovrà fare per lei l’inviato

Ad un passo dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi rivela il ‘patto’ che ha stretto con l’inviato Alvin.

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi è quasi al via: da lunedì 21 marzo vedremo i naufraghi sbarcare sulla meravigliosa spiaggia di Cayos Cochinos per iniziare un’indimenticabile avventura con tutte le immancabili difficoltà del caso.

Dallo studio ci sarà Ilary Blasi, promossa alla conduzione per il secondo anno consecutivo: carismatica e senza peli sulla lingua, la moglie di Francesco Totti ha dimostrato un anno fa di essere perfettamente a proprio agio nel ruolo di padrona di casa di questo reality.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la bionda presentatrice ha spiegato alcuni dettagli sulle novità di questa edizione 2022. Come sappiamo, i concorrenti saranno divisi in due gruppi, quello sei single e quello delle coppie.

Da ciò ovviamente scaturiranno dinamiche molto diverse da quelle a cui siamo abituati, vediamo cosa ha detto la Blasi a tal proposito.

Ilary Blasi pronta per L’Isola dei Famosi 2022: “Alvin sa quello che va a fare”

Al famoso settimanale, Ilary ha svelato alcuni ‘retroscena’ su questa nuova avventura che sta per cominciare e che durerà alcuni mesi.

Riguardo all’esistenza di due gruppi in gioco, ha rivelato: “In questa fase cerchiamo di non far incontrare i due gruppi, anche per creare l’effetto sorpresa. Scopriranno solo una volta arrivati in Honduras chi c’è nell’altro schieramento. Le coppie giocano come un unico concorrente, finché restano insieme, l’eliminazione varrebbe per entrambi”.

Ad accompagnarla quest’anno, troveremo tre volti già noti al programma: Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti ed Alvin come inviato. Proprio con quest’ultimo, la Blasi ha rivelato di aver stretto un ‘patto’: “Sa quello che deve fare e conosce il posto. Gli ho detto che mi deve raccontare tutto quello che non si può svelare. Questo è il patto tra noi. Quando tornerà, lo chiuderò in uno stanzino e gli imporrò di dirmi tutta la verità”.

I due sono legati da un’amicizia ventennale, il che rende ancora più gradita alla conduttrice la presenza di Alvin nel cast.

Tutto sembra indicare che sarà un’edizione davvero imperdibile, siete d’accordo?