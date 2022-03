La Pupa e il Secchione Show, cast, giuria e curiosità: chi sono i concorrenti della nuova edizione della trasmissione , condotta da Barbara D’Urso.

Ci siamo! La nuova attesissima edizione de La Pupa e il Secchione Show è partita ieri sera, su Italia Uno. L’obiettivo del programma è sempre lo stesso: quello di unire e far confrontare due mondo diametralmente opposti. Barbara D’Urso, però, dà una nuova anima alla trasmissione, rendendolo molto più vicino ad un reality show. E il cast quest’anno è davvero stellare!

A partire dalla giuria, composta da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge, reduce dalla lunga esperienza nella casa del GF Vip. A loro il compito di giudicare le varie prove dei concorrenti. Le coppie in gioco in questa edizione sono super assortite, formate da personaggi noti ma non solo. Curiosi di scoprire tutti i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show? Siete nel posto giusto!

La Pupa e il Secchione Show, ecco i nomi di tutti i concorrenti

Per la nuova, scoppiettante, edizione de La Pupa e il Secchione, Barbara D’Urso ha messo su un cast davvero iconico. Un mix di personaggi che ci faranno divertire a più non posso, nel corso di queste otto puntate in onda il martedì sera. Curiosi di scoprire chi sono tutti i concorrenti?

Tra le showgirl più famose ci sono Flavia Vento, Paola Caruso e Mila Suarez: quest’ultima, nel corso della prima puntata, ha già avuto un battibecco con la giurata Soleil Sorge. Le due hanno in comune un’ “ex”, Alex Belli! Nel cast ci sono anche la giovane compagna di Amedeo Goria, Vera Miales, apparsa anche al GF Vip per una visita in casa, Asia Valente, influencer ed ex concorrente del GF Vip, e Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio.

Tra gli uomini più noti ci sono l’ex di Temptation Island Francesco Chiofalo, il super campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, Aristide Malnati, Gianmarco Onestini (fratello di Luca), Denis Dosio e Mirko Gancitano, il fidanzato di Guenda Goria. Gli appassionati di Avanti un altro riconosceranno anche Orlando Puoti, che nella trasmissione di Bonolis è il bizzarro “Principe Azzurro” del salottino.

Nel cast troviamo, inoltre, Alessio Tripi ( pupo), Valentina Matteucci ( secchiona), Nicole Di Mario ( pupa), la napoletana Emy Buono ( pupa) e il secchione Alessandro De Meo.

Eh si, un cast davvero variegato! Le risate sono assicurate: appuntamento su Italia Uno, ogni mercoledì sera, con la Pupa e il secchione show!