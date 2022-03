La Pupa e il Secchione Show, partita la nuova edizione con Barbara D’Urso: dove si trova la villa in cui vivranno i concorrenti

Una villa da sogno ospiterà i dieci concorrenti protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, scopriamo dove si trova!

È andata in onda ieri sera 15 marzo su Italia1 la prima puntata della nuovissima edizione de La Pupa e il Secchione Show e lo storico programma, nato nel 2006, stavolta vede al timone uno dei volti di punta di Mediaset. Barbara D’Urso ha infatti accettato ‘la sfida’ e, con la grinta che la contraddistingue, si è lanciata in questa nuova avventura.

Naturalmente, la nota conduttrice ha voluto un restyling del format che è stato abbondantemente rinnovato nella sua formula: come rivelato dalla stessa conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni, si è cercato di dare al programma un’impronta diversa, più simile al reality.

Inoltre, in gioco ci saranno non solo pupe e secchioni ma anche pupi e secchione. Voti noti o sconosciuti, che vivranno in una meravigliosa villa che lasceranno ogni martedì per recarsi in studio. Ieri sono state mostrate le prime immagini di questa favolosa location, scopriamo dove si trova secondo quanto rivelato da Fanpage.

Dove si trova la villa di La Pupa e il Secchione Show: avete visto che immagini?

Se in un primo momento erano circolate supposizioni che volevano la struttura ubicata nel Parco dell’Inviolatella Borghese a Roma, Fanpage ha rivelato la vera location. Innanzitutto, la residenza si trova in provincia, esattamente a Tivoli Terme. Si tratta di una villa antica, la cui costruzione risale al XVIII secolo.

La tenuta è quella di S. Antonio, vicino alle sorgenti delle Acque Albule, un parco di 30 ettari il cui nome deriva dai Padri Antoniani che coltivavano quei terreni. Dalle immagini mandate in onda ieri sera, abbiamo potuto ammirare gli stupefacenti interni in stile classico con saloni immensi, biblioteca, dependance e terrazza con vista panoramica.

La splendida Tenuta S. Antonio ha fatto anche da sfondo a film e serie tv famose come Don Matteo. Dato il magnifico scenario, viene inoltre utilizzata per ospitare ricevimenti.

Insomma, i protagonisti de La Pupa e il Secchione Show non potrebbero chiedere di meglio: e voi state seguendo le loro avventure?