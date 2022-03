L’Isola dei Famosi, tra i naufraghi anche un’ex del GF: lo spoiler arriva per errore attraverso Twitter; ecco di chi si tratta.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Gli appassionati di reality show possono stare tranquilli: il GF Vip 6 è terminato dopo ben sei mesi, ma l’Isola partirà proprio il prossimo lunedì, 21 marzo 2022. Un’edizione che si prospetta ricca di colpi di scena, con un cast davvero stellare. A condurre ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, affiancata da una coppia di opinionisti super inedita: saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino a commentare le avventure dei naufraghi in Honduras. E, a proposito di naufraghi, c’è un clamoroso spoiler che non è sfuggito agli occhi attenti del web!

Nelle scorse ore, l’account ufficiale di Twitter di Banijay, la casa di produzione del reality show, ha pubblicato per errore la foto di una nuova naufraga. Come riporta Il vicolo delle news, l’anticipazione è arrivata per errore e subito dopo l’immagine è stata cancellata. Non prima che qualcuno però se ne accorgesse! Siete curiosi di scoprire chi è questa misteriosa naufraga? Si tratta di un’ex concorrente del Grande Fratello! Scopriamo chi.

A L’Isola dei famosi arriva un’ex concorrente del GF: ecco di chi si tratta

Mancano pochi giorni all’inizio di una nuova edizione de L’Isola dei famosi. Un’edizione che vedrà sfidarsi due categorie distinte di concorrenti: i ‘singoli’ e le ‘coppie’. E per coppie non si intendono soltanto i fidanzati: ci saranno, ad esempio, Guendalina Tavassi col fratello Edoardo o Carmen Di Pietro col figlio Alessandro. Ma, proprio nelle scorse ore, è stata ‘spoilerata’ una nuova concorrente, attraverso un’immagine in cui la naufraga indossava la tuta del programma. Un annuncio che sarebbe arrivato per errore, attraverso il canale Twitter di Banijay. Di chi si tratta?

Di Patrizia Bonetti, modella italo-cubana classe 1995, che abbiamo già visto in tv: nel 2018 è stata una delle protagoniste del Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso. Non c’è ancora l’ufficialità, ma pare proprio che anche lei sarà tra i concorrenti “singoli” della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Tra gli altri, tra i singoli ci saranno anche Nicolas Vaporidis, Blind e Roberta Morise.

Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità della nuova edizione del reality show ambientato in Honduras. Noi non vediamo l’ora, e voi?