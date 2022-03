Matrimonio a prima vista, Cristina non nasconde i dubbi a Mattia: “Non sono sicura che mi mancherai”

Matrimonio a prima vista, è successo prima della partenza di Cristina: la donna si si confronta con Mattia.

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista è partita fin da subito con il botto. Le tre coppie formate da Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto hanno detto sì e sono partite subito dopo la cerimonia per il viaggio di nozze.

Concentriamo la nostra attenzione su Cristina e Mattia. La sposa quando ha visto l’uomo all’altare non è rimasta particolarmente colpita. Anzi, nel dietro le quinte ha pianto pensando che Mattia fosse molto più grande di lei. Ha poi scoperto che lo sposo ha solo tre anni in più. Durante il servizio fotografico hanno travato un po’ di complicità e la sposa ha cambiato opinione. Una volta partiti e arrivati nel luogo del viaggio di nozze, in Costiera Amalfitana, sono apparsi sempre più vicini. In spiaggia al tramonto si sono baciati. Prima di iniziare la convivenza però, Cristina ha spiazzato Mattia con una notizia. Gli ha detto di dover partire per una settimana per una crociera prenotata in precedenza. Il giorno prima della partenza i due hanno parlato trattando il tema di un’eventuale mancanza.

Cristina e Mattia a Matrimonio a prima vista: “Non sono sicura che mi mancherai”

Prima di iniziare la convivenza, Cristina ha spiazzato Mattia con una notizia. Gli ha detto di dover partire per una crociera di una settimana prenotata in precedenza. Lo sposo nei primi istanti si è mostrato perplesso ma ha poi cambiato espressione non mostrando fastidio.

Ne hanno parlato in più momenti ritornando spesso sul discorso di poter provare nostalgia l’una dell’altro. Nell’ultimo episodio che abbiamo visto, la sera prima della partenza hanno cenato insieme e sono tornati nuovamente sul discorso. Mattia ha detto che lui, a prescindere da questo viaggio, sa già che gli interessa di lei: “Penso di avertelo dimostrato che mi frega”.

Ma la donna ha risposto in modo diverso forse dalle aspettative: “Quindi tu sai già che ti frega. Quindi già sai che ti manco. Io non sono sicura che tu mi mancherai, cioè non lo so….”, ha detto. A quanto pare Cristina non ha la certezza che proverà mancanza nei confronti del marito, ovviamente dovrà capirlo una volta partita.