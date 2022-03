Luca Argentero è stato presente, anni fa, nel videoclip di un brano di Francesca Michielin: ci avete mai fatto caso?

Luca Argentero oggi è un attore amatissimo, ma anche un conduttore televisivo. E’ diventato famoso nel 2003, quando ha partecipato come concorrente al Grande Fratello. Nel reality arriva in finale e si classifica al terzo posto. Una volta fuori dal reality, cominciano per lui alcune molte ospitate in televisione e lavora come modello.

Grazie alla serie Carabinieri arriva l’esordio sul piccolo schermo, dove veste i panni di Marco Tisi, dalla quarta alla sesta stagione. In seguito debutta sul grande schermo con il film A casa nostra. Quest’anno ha debuttato con la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Nella fiction veste il ruolo del protagonista Andrea Fanti. La prima puntata della serie è stata vista da milioni di telespettatori, tanto da toccare ascolti record. In questi anni, Argentero ha lavorato al cinema e in televisione e ha fatto molto altro, sapete che ha partecipato al videoclip di Francesca Michielin?

Luca Argentero è apparso in un videoclip di Francesca Michielin: l’avete notato?

In questi anni abbiamo amato e apprezzato il talento di Luca Argentero.

Luca, forse, non tutti l'hanno notato, ha anche partecipato, anni fa, al videoclip di un brano di Francesca Michielin: sapete di quale parliamo?

Nel 2012 è apparso nel video musicale di Distratto, brano dell’amatissima artista, presentato nella quinta edizione di X-Factor, talent che in quell’anno l’ha vista trionfare. Il videoclip è stato girato alla Stazione di Roma Tiburtina e vede la presenza, appunto, di Luca Argentero e di altri attori, come Pietro Angelini. Voi ascoltando il brano e guardando il video, ci avete mai fatto caso?