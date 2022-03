Qui era solo una bambina, oggi è protagonista di uno dei programmi più amati e seguiti della nostra tv: la riconoscete?

In tanti, attraverso i social, condividono foto e video del passato, spolverando il cassetto dei ricordi e condividendoli con i followers. Lo ha fatto anche questa ‘bambina‘ che vi mostriamo in foto: oggi è una donna meravigliosa, protagonista di uno dei programmi più amati della nostra tv.

Lo scatto che vi mostriamo è tratto da un video, in cui questa dolce principessa si trova su un palco per uno spettacolo. Ebbene, anche oggi incanta tutti sul palco. Piccolo indizio? È una meravigliosa ballerina! Scopriamo di chi si tratta!

Oggi è la protagonista di una famosa trasmissione di Maria De Filippi: riconoscete questa bambina?

Avete riconosciuto chi è questa piccola principessa che vi mostriamo in foto? Vi diamo un indizio: è una delle concorrenti di Amici 21, volata al serale, che inizierà sabato 19 marzo 2022. È una ballerina, dotata di grandissimo talento, tecnica ed eleganza. Avete capito di chi si tratta?

Proprio così! La foto proviene da un video postato dalla dolcissima Carola Puddu, la ballerina di danza classica del team di Alessandra Celentano. 20 anni, originaria della Sardegna, Carola ha incantato tutti con le sue coreografie, nel corso di questi mesi nella scuola. E, con grande gioia della maestra Celentano, che ha sempre creduto in lei, la ballerina è volata dritta al serale. Dove continuerà ad emozionarci con la sua danza, sfidando il resto degli allievi. Naturalmente, la ballerina farà parte della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che si sfiderà con le altre due squadre, una guidata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, e l’altra da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Ma non è tutto!

Oltre agli ospiti sempre diversi che arriveranno in studio e si esibiranno con gli allievi, ci sarà la giuria fissa, che decreterà i vincitori delle varie sfide. E Maria De Filippi ha optato per “squadra che vince non si cambia”: torneranno Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. Noi non vediamo l’ora di seguire la prima, attesissima, puntata del talent show: appuntamento a sabato 19 marzo 2022, in prima serata, su Canale 5. Voi per chi farete il tifo?