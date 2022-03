Non solo attore: il talento di Robert Pattinson di cui pochi sanno

Robert Pattinson è al centro dell’interesse mediatico scatenato dall’arrivo al cinema di “The Batman”: non solo attore, il talento di cui pochi sanno, lo avresti mai immaginato?

Fascino indiscutibile e una carriera in costante ascesa per il giovane attore che, negli ultimi mesi e soprattutto in questi giorni, è al centro dell’attenzione mediatica per l’arrivo nelle sale cinematografiche di “The Batman”. Ma Robert Pattinson non è solo un grande attore: quel talento di cui pochi sanno, lo avresti immaginato?

Nella nuova pellicola dedicata al celebre eroe di Gotham, l’attore riveste proprio i panni del protagonista e l’entusiasmo del pubblico non ha tardato a farsi sentire. Pattinson era già celebre per una serie straordinaria di film che lo hanno consacrato come uno dei più apprezzati interpreti di Hollywood fin da quando si è calato nelle vesti dell’indimenticabile vampiro Edward Cullen. Ciò che molti ignorano è un altro suo lato artistico che vi sveleremo nelle prossime righe.

Robert Pattinson, non solo attore: il talento di cui pochi sanno

La curiosità intorno a questo affascinante e brillante attore non si placa mai. Soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata e proprio a tal proposito vi abbiamo parlato della sua dolce metà, di chi sia e cosa faccia la sua fidanzata. Concentriamoci, adesso, su di un’altra chicca che forse ancora non sapete su di lui. Robert Pattinson, infatti, oltre ad essere un interprete di talento ha anche un’altra grande passione artistica. Curiosi di scoprire di che si tratta?

Ebbene, il nostro “Batman” è un grande amante della musica e, in particolare, pare abbia una vera passione per la chitarra. Non solo! Robert Pattinson sarebbe anche un ottimo musicista e saprebbe suonare molto bene proprio questo strumento. Credete che sia finita qui? Non è così! Oltre alla chitarra, infatti, il giovane e affascinante attore sarebbe molto bravo anche con il pianoforte! Non c’è che dire, un artista straordinario che non smette mai di stupire e regalare emozioni.

Un’ultima chicca per i fan più appassionati: sapevate che l’attore ha una casa anche qui, nel nostro splendido paese? Si trova nei paraggi di quella di un altro volto iconico di Hollywood!